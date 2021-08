https://tr.sputniknews.com/20210826/erdogan-bizim-tarihimizde-kolay-kazanilmis-zafer-yoktur--1048350587.html

Erdoğan: Her alanda ülkemizi gelişmiş ülkeler ligine kadar getirdik

Erdoğan: Her alanda ülkemizi gelişmiş ülkeler ligine kadar getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'asırlık ihmalleri, geri kalmışlıkları, hak ve özgürlük eksikliklerini 19 yıl gibi kısa bir sürede gidermeyi... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T11:52+0300

2021-08-26T11:52+0300

2021-08-26T12:33+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

ak parti

türkiye

cumhurbaşkanlığı

ekonomi

malazgirt zaferi

gençlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1045179172_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_dc11634077f4d3213617f0106a932c7f.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlamalarında açıklamalarda bulundu. Malazgirt Zaferi için Anadolu'daki Türk tarihinin sıfır noktası' tanımının yapıldığını belirten Erdoğan, "Bizim tarihimizde kolay kazanılmış bir zafer yoktur. Malazgirt Zaferi'nde emek, gayret, fedakarlık vardır. O yıllarda da iç ve dış saldırılarla karşı karşıyaydık" dedi.Erdoğan, 'Sultan Alparslan'ın 9 yıllık hükümdarlığı döneminin devlette nizamın, halkta memnuniyetin zirveye ulaştığı bir devir olarak nakşolduğunu' ifade ederek şunları kaydetti: "Devletinin sınırlarını bir taraftan Hazar sahillerine, diğer taraftan Akdeniz kıyılarına genişleten Sultan Alparslan, Mısır seferine çıkarken yolu üzerindeki Malazgirt kalesini almış, Halep'e kadar ulaşmıştır. Bizans imparatoru ise Selçuklu ilerleyişini durdurmak için yola çıkmıştır. Türklerin elinde bulunan Malazgirt kalesini zapteden ve halkı kılıçtan geçiren Bizans ordusunun sergilediği dehşeti duyan Sultan Alparslan, istikameti Ahlat'a çevirmiştir. Sulh mümkün olmayınca savaş kaçınılmaz hale gelir. 26 Ağustos 1071 tarihinde yapılan meydan savaşında Bizans büyük bir bozguna uğrarken, Selçuklu Devleti tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanmıştır. Türk obaları adım adım bu toprakları vatan haline dönüştürmüştür. İnşa edilen camiler, medreseler, kütüphaneler, çarşılar, hanlar, bu toprakları yepyeni bir çehreye büründürmüştür. Bizim medeniyetimizin kökü hakka ve adalete dayalı fetih medeniyetidir. Güveni, huzuru, refahı hakim kılmak için verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir."'Bizim için Malazgirt, tarihin tozlu raflarındaki sıradan bir zafer değildir'Erdoğan, "Bugün de ecdadımızdan aldığımız ilhamla kendi bayrağımızı dalgalandırdığımız her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Bizim için Malazgirt, tarihin tozlu raflarındaki sıradan bir zafer değildir" değerlendirmesinde bulunduğu konuşmasında Malazgirt'in 'maziden atiye kurdukları köprünün en önemli taşıyı sütunu olduğunu' söyledi. Moğolistan'dan Adriyatik kıyılarına, Viyana kapılarından Kırım'ın bahçelerine kadar her yerde Türk tarihine ait eserlere sahip çıktıklarını belirten Erdoğan, "Ecdat kısa süreliğine de olsa ayak bastığı her yerde öyle güzel hatıralar bırakmış ki, nereye gitsek özlemiyle karşılaşıyoruz. Eğer bugün bölgesinde ve dünyada gücü, itibarı, etkisi giderek artan bir Türkiye varsa, bunu ecdadın çok geniş bir coğrafyaya serptiği sevgi ve sevgi tohumlarını yeniden filizlendirmeye borçluyuz" diye konuştu.'Şu dönemi de istikrar ve güven iklimini koruyarak değerlendirdiğimizde artık zirveye çıkmış olacağız'Erdoğan, AK Parti iktidarında atılan adımlara da değindiği konuşmasına şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sanayiye, spordan savunmaya her alanda ülkemizi gelişmiş ülkeler ligine kadar getirdik" dedi.202leri, geri kalmışlıkları, hak ve özgürlük eksikliklerini 19 yıl gibi kısa bir sürede gidermeyi başardık. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sanayiye, spordan savunmaya her alanda ülkemizi gelişmiş ülkeler ligine kadar getirdik. İnşallah dünyanın küresel siyasi ve ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi de istikrar ve güven iklimini koruyarak değerlendirdiğimizde artık zirveye çıkmış olacağız.'Hayali olmayanın hedefi, hedefi olmayanın yolu olmaz'2071'i uzun vadeli sembolümüz olarak belirlememizin gerisinde bu anlayış vardır. Bazıları bu ülkenin ve milletin bırakın 50 yıl sonrasını, 50 dakika sonrasını bile düşünmüyor, bunun sorumluluğunu hissetmiyor olabilir. Hayali olmayanın hedefi, hedefi olmayanın yolu olmaz. 'Anadolu'daki 1000 yıllık varlığımızın her dönemi gibi bu günlerimiz de kolay geçmiyor'Bu düsturla tarihin gösterdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Anadolu'daki 1000 yıllık varlığımızın her dönemi gibi bu günlerimiz de kolay geçmiyor. Bölgemizdeki terör ve istikrarsızlık sorunlarının, diğer yandan tabii felaketlerin, diğer yandan küresel çalkantıların etkisiyle yüzleşiyoruz. İstiklal Marşı bile 'Korkma' diye başlayan bir millete yeis yakışmaz. Durmak, duraksamak, geri dönmek yakışmaz.Buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum; Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı da bizimdir. İstanbul'un fethinin 600. yılı da bizimdir. Malazgirt Zaferi'nin 1000. yılı da bizimdir. Hicretin 1500 yılı da bizimdir. 'Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz'Anadolu'daki tarihimizin sıfır noktası Malazgirt'ten bir kez daha söz veriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz. Gençler, daha çok çalışacak, daha çok gayret gösterecek, daha çok mücadele edecek ve Türkiye'yi 2023 hedeflerinden, 2053 ve 2071 vizyonlarından ayrı düşürmeyeceğiz. Milletimizin başını yere eğdirmeyecek, yüreğine hüzün çöktürmeyecek, gençlerimizin umutlarının kırılmasına meydan vermeyeceğiz.'Gençlerimizin coşkusu, sevgisi, enerjisi mücadele gücümüzü sürekli tazeliyor'Milletimizin daima yanı başında olan devletine gösterdiği güven, yürüdüğüm yolda yalnız olmadığımı gösteriyor. Bilhassa gençlerimizin coşkusu, sevgisi, enerjisi mücadele gücümüzü sürekli tazeliyor. Artıyor. Rabbim hepinizden razı olsun."

https://tr.sputniknews.com/20210824/cumhurbaskani-erdogan-turkiyeye-cag-atlattik-1048285749.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye, cumhurbaşkanlığı, ekonomi, malazgirt zaferi, gençlik