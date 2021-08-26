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https://tr.sputniknews.com/20210826/ermenistan-parlamentosunda-bir-gunde-ikinci-kavga-1048344257.html
Ermenistan parlamentosunda bir günde ikinci kavga
Ermenistan parlamentosunda bir günde ikinci kavga
Ermenistan parlamentosunda iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri arasında hükümetin önümüzdeki beş yıllık programının tartışılması sırasında ikinci kez... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T05:21+0300
2021-08-26T05:21+0300
dünya
ermenistan
parlamento
kavga
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Parlamento Genel Kurulu'nda, muhalefette bulunan Ermenistan İttifakı'ndan milletvekili Vage Akopyan’ın kürsüde konuşması sırasında, iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi’ne yönelik "Popülizm, hoş sözler, içki masalarındaki dilekler ve sloganlardan oluşan bir programla insanları daha fazla doyuramazsınız" sözleri üzerine kavga başladı.Akopyan’ın kürsüden ayrılıp iktidar partisi sıralarına doğru ilerlemesi üzerine milletvekili Vahagn Aleksanyan’ın tekmeli saldırısına uğradı. Diğer milletvekillerinin de kavgaya karışmasıyla yumruklar havada uçuştu.Parlamento Başkanı Alen Simonyan’ın oturuma ara vermesine rağmen, milletvekilleri arasındaki kavganın devam etmesi üzerine güvenlik güçleri iktidar ile muhalefet arasına girerek kavgayı önlemeye çalıştı.Genel Kurul'daki oturumunun öğleden önceki kısmında da, Sivil Sözleşme Partisi Milletvekili Ayka Sarkisyan’ın kürsüden eski Savunma Bakanı Seyran Oganyan’a yönelik "Askere alınması gerekenler ya para karşılığında ya da bir telefonla askerlikten muaf tutuldu" diyerek, Oganyan’ı vatan hainliği ile suçlaması üzerine kavga çıkmıştı.Eski Savunma Bakanı Ohanyan'ın kürsüdeki Sarkisyan’a su şişesi atması ile başlayan kavga, iktidar ile muhalefet milletvekillerinin birbirine su şişeleri ve diğer maddeler atmasıyla devam etmişti.Salı günü de Ermenistan parlamentosunda Başbakan Nikol Paşinyan'ın yaptığı konuşma sırasında muhalefet milletvekilleri ile güvenlik görevlileri arasında çıkan kavga nedeniyle oturuma ara verilmişti.
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ermenistan, parlamento, kavga

Ermenistan parlamentosunda bir günde ikinci kavga

05:21 26.08.2021
© AP Photo / Lilian GalstyanErmenistan-parlamento
Ermenistan-parlamento - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AP Photo / Lilian Galstyan
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Ermenistan parlamentosunda iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri arasında hükümetin önümüzdeki beş yıllık programının tartışılması sırasında ikinci kez kavga yaşandı.
Parlamento Genel Kurulu'nda, muhalefette bulunan Ermenistan İttifakı'ndan milletvekili Vage Akopyan’ın kürsüde konuşması sırasında, iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi’ne yönelik "Popülizm, hoş sözler, içki masalarındaki dilekler ve sloganlardan oluşan bir programla insanları daha fazla doyuramazsınız" sözleri üzerine kavga başladı.
Akopyan’ın kürsüden ayrılıp iktidar partisi sıralarına doğru ilerlemesi üzerine milletvekili Vahagn Aleksanyan’ın tekmeli saldırısına uğradı. Diğer milletvekillerinin de kavgaya karışmasıyla yumruklar havada uçuştu.
Parlamento Başkanı Alen Simonyan’ın oturuma ara vermesine rağmen, milletvekilleri arasındaki kavganın devam etmesi üzerine güvenlik güçleri iktidar ile muhalefet arasına girerek kavgayı önlemeye çalıştı.
Genel Kurul'daki oturumunun öğleden önceki kısmında da, Sivil Sözleşme Partisi Milletvekili Ayka Sarkisyan’ın kürsüden eski Savunma Bakanı Seyran Oganyan’a yönelik "Askere alınması gerekenler ya para karşılığında ya da bir telefonla askerlikten muaf tutuldu" diyerek, Oganyan’ı vatan hainliği ile suçlaması üzerine kavga çıkmıştı.
Eski Savunma Bakanı Ohanyan'ın kürsüdeki Sarkisyan’a su şişesi atması ile başlayan kavga, iktidar ile muhalefet milletvekillerinin birbirine su şişeleri ve diğer maddeler atmasıyla devam etmişti.
Salı günü de Ermenistan parlamentosunda Başbakan Nikol Paşinyan'ın yaptığı konuşma sırasında muhalefet milletvekilleri ile güvenlik görevlileri arasında çıkan kavga nedeniyle oturuma ara verilmişti.
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