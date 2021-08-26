Eski Dışişleri Bakanı Çetin: Türkiye, Taliban’ı ikna edebilmek için Pakistan’ı araya sokmaya çalıştı

Türk askeri gitse kime karşı koruyacak? Çünkü daha önce askerlerin orada bulunması aslında Taliban’a karşıydı. Bu yüzden şu durumda öyle bir şey söz konusu olamaz. Askerin yeniden gideceğini sanmıyorum, öyle bir şeyi Taliban kabul etmeyecektir. Çünkü Taliban, havalimanını koruyacak güçte olduğunu ifade ediyor. Ancak işletme konusunda teknik bilgiye ihtiyaçları varsa ve bunu sivillerle yapmak istiyorlarsa bu ayrı bir konu. Bunun askeri tarafı yok artık o nedenle parlamentodan tezkere ihtiyacı da yok. Bu artık Taliban’la anlaşma yapacak şirket ya da kurumun arasında olacak.