https://tr.sputniknews.com/20210826/ev-arkadasini-tabancayla-vurarak-oldurdukten-sonra-intihar-etti-1048341696.html

Ev arkadaşını tabancayla vurarak öldürdükten sonra, intihar etti

Ev arkadaşını tabancayla vurarak öldürdükten sonra, intihar etti

Denizli’de ev arkadaşını tabancayla vurarak öldüren şahsı aynı silahla kendi canına kıydı. Silah seslerinin ardından apart dairesine pencereden giren polisler... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T00:53+0300

2021-08-26T00:53+0300

2021-08-26T00:58+0300

yaşam

denizli

cinayet

intihar

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,Pamukkale ilçesinde bir apart dairesinde birlikte kalan 29 yaşındaki Ömer Erbay ile 33 yaşındaki Okan Oruç isimli iki arkadaşlar arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Okan Oruç, tabancayla Ömer Erbay’a ateş ederek öldürdü. İhlas Haber Ajansı'na göre olayın şokunu atlatamayan Okan Oruç, yakın arkadaşlarına 'çok üzgün olduğu ve intihar edeceğine' dair bir mesaj attı. Daha sonra apart dairesinden ikinci bir silah sesi geldi. Silah sesini duyanlar şüphelenerek durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çalıp açan almayınca itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden içeriye giren polis ekipleri, iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Okan Oruç’un ev arkadaşını öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

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denizli, cinayet, intihar