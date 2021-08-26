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https://tr.sputniknews.com/20210826/fatih-altayli-hadi-simdi-buyuklerinize-de-fasist-desenize-yiyorsa-1048352899.html
Fatih Altaylı: Hadi şimdi 'büyüklerinize' de 'Faşist' desenize yiyorsa
Fatih Altaylı: Hadi şimdi 'büyüklerinize' de 'Faşist' desenize yiyorsa
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, göçmenlerle ilgili değerlendirmeleri nedeniyle kendisine "Faşist" diyenleri eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T12:57+0300
2021-08-26T12:58+0300
politika
afganistan
göçmen
cumhurbaşkanlığı
faşist
fatih altaylı
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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Binlerce dansöz var' başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz" şeklindeki açıklamasının ardından yapılan yorumları değerlendirdi. "Bugünün 'hayli' muhafazakar Türkiye’sinde ise ekranda dansöz görmek için yılbaşını beklemenize gerek yok. Cumhurbaşkanı’nın fikir, iktidar partisinin politika değiştirdiği anda yani sıklıkla ekranları dansözler dolduruyor" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:"Üstelik eğlence televizyonlarını da değil, doğrudan haber televizyonlarını.Mesela düne kadar ben ve benim gibi düşünenler 'Beyler herkesin çekip gittiği Kabil Havalimanı’nı savunmak için bizim Mehmetçiği niye riske atıyorsunuz. Bize ne Kabil Havalimanı'ndan. Evlatlarımızı bu kaosun içine sokmayın' derken ekranlara çıkıp bize demediğini bırakmayan ve neden Kabil Havalimanı’nda olmamız gerektiğini, büyük devletin orada olmasının zaruretini anlatan iktidar mütefekkirleri dün Saray’ın 'Kabil Havalimanı’ndan çekileceğiz' açıklamasının ardından ekranlara koşup 'Evet Kabil Havalimanı'ndan çekilmek çok doğru bir karar' demeye başladılar. Hem de büyük bir heyecan ve aşkla.Gerçekten inanmışçasına.Keza ben ve benim gibi düşünenler 'Bu mülteci akının altında kalacağız. Yapmayın. Bu akını durdurun. Yeter' diye çırpınırken ekranlara çıkıp bana 'faşist' yaftası yapıştırdıktan sonra 'Türkiye zaten bir göç ülkesidir. Buradaki herkes göçle geldi. Gelecekler tabii. Gelsinler. Gelmezlerse ekonomimiz çöker. Türkiye’nin büyümesi durur. Eğer biri gidecekse ilk Türkler gitsin' diye televizyonlarda yavşak yavşak sırıtanlar Cumhurbaşkanı’nın 'Artık daha fazla göç alamayız' demesinin ardından yine televizyonlara koşup 'Bu kadar göç olmaz. Türkiye kimsenin göçmen kampı değildir. Bu kadar göçmeni almamalıyız. Göçmenler de kimlermiş kardeşim' demeye başladılar.'Şaka gibi ama gerçekten durum bu'Eee, hadi şimdi 'Büyüklerinize' de faşist desenize yiyorsa. Şaka gibi ama gerçekten durum bu. Bana inanmıyorsanız açıp bakın. Kendi adınıza gülün onlar için utanın. Ama şaşırmayın.Bunların alayı dün FETÖ’yü övüp, bugün FETÖ’ye sallayan ama yarın FETÖ ile AK Parti barışınca yeniden FETÖ’yü övmeye hazır tiplerdir. O kadar oynak, o kadar kıvraktırlar.İki şeyleri yoktur. Kendilerine ait fikirleri ve haysiyetleri. Nesrin Topkapı edebiyle mesleğini icra eden bir hanımefendiydi. Bunlarda ise edep namevcuttur. O yüzden sakın ola ki bunları Nesrin Hanım ile kıyaslamayın."
https://tr.sputniknews.com/20210825/cumhurbaskani-erdogan-su-anda-ulkemizde-300-bin-afgan-gocmen-var-1048336477.html
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afganistan, göçmen, cumhurbaşkanlığı, faşist, fatih altaylı

Fatih Altaylı: Hadi şimdi 'büyüklerinize' de 'Faşist' desenize yiyorsa

12:57 26.08.2021 (güncellendi: 12:58 26.08.2021)
© Fotoğraf : TwitterFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, göçmenlerle ilgili değerlendirmeleri nedeniyle kendisine "Faşist" diyenleri eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Altaylı, "Hadi şimdi 'Büyüklerinize' de 'faşist' desenize yiyorsa" dedi.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Binlerce dansöz var' başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz" şeklindeki açıklamasının ardından yapılan yorumları değerlendirdi.
"Bugünün 'hayli' muhafazakar Türkiye’sinde ise ekranda dansöz görmek için yılbaşını beklemenize gerek yok. Cumhurbaşkanı’nın fikir, iktidar partisinin politika değiştirdiği anda yani sıklıkla ekranları dansözler dolduruyor" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:
"Üstelik eğlence televizyonlarını da değil, doğrudan haber televizyonlarını.
Mesela düne kadar ben ve benim gibi düşünenler 'Beyler herkesin çekip gittiği Kabil Havalimanı’nı savunmak için bizim Mehmetçiği niye riske atıyorsunuz. Bize ne Kabil Havalimanı'ndan. Evlatlarımızı bu kaosun içine sokmayın' derken ekranlara çıkıp bize demediğini bırakmayan ve neden Kabil Havalimanı’nda olmamız gerektiğini, büyük devletin orada olmasının zaruretini anlatan iktidar mütefekkirleri dün Saray’ın 'Kabil Havalimanı’ndan çekileceğiz' açıklamasının ardından ekranlara koşup 'Evet Kabil Havalimanı'ndan çekilmek çok doğru bir karar' demeye başladılar. Hem de büyük bir heyecan ve aşkla.
Gerçekten inanmışçasına.
Keza ben ve benim gibi düşünenler 'Bu mülteci akının altında kalacağız. Yapmayın. Bu akını durdurun. Yeter' diye çırpınırken ekranlara çıkıp bana 'faşist' yaftası yapıştırdıktan sonra 'Türkiye zaten bir göç ülkesidir. Buradaki herkes göçle geldi. Gelecekler tabii. Gelsinler. Gelmezlerse ekonomimiz çöker. Türkiye’nin büyümesi durur. Eğer biri gidecekse ilk Türkler gitsin' diye televizyonlarda yavşak yavşak sırıtanlar Cumhurbaşkanı’nın 'Artık daha fazla göç alamayız' demesinin ardından yine televizyonlara koşup 'Bu kadar göç olmaz. Türkiye kimsenin göçmen kampı değildir. Bu kadar göçmeni almamalıyız. Göçmenler de kimlermiş kardeşim' demeye başladılar.

'Şaka gibi ama gerçekten durum bu'

Eee, hadi şimdi 'Büyüklerinize' de faşist desenize yiyorsa. Şaka gibi ama gerçekten durum bu. Bana inanmıyorsanız açıp bakın. Kendi adınıza gülün onlar için utanın. Ama şaşırmayın.
Bunların alayı dün FETÖ’yü övüp, bugün FETÖ’ye sallayan ama yarın FETÖ ile AK Parti barışınca yeniden FETÖ’yü övmeye hazır tiplerdir. O kadar oynak, o kadar kıvraktırlar.
İki şeyleri yoktur. Kendilerine ait fikirleri ve haysiyetleri. Nesrin Topkapı edebiyle mesleğini icra eden bir hanımefendiydi. Bunlarda ise edep namevcuttur. O yüzden sakın ola ki bunları Nesrin Hanım ile kıyaslamayın."
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
YAŞAM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz
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