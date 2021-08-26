https://tr.sputniknews.com/20210826/fatihte-trafik-isiklari-tramvay-yoluna-devrildi-1048366352.html

Fatih'te trafik ışıkları tramvay yoluna devrildi

Fatih'te trafik ışıkları tramvay yoluna devrildi

Fatih Aksaray tramvay durağındaki trafik ışıkları tramvay yoluna devrildi. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T19:58+0300

2021-08-26T19:58+0300

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yaşam

aksaray

tramvay

trafik ışıkları

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Fatih Aksaray tramvay durağındaki trafik ışıklarının tramvay yoluna devrilmesi nedeniyle seferler aksadı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler bir süre Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Fındıkzade istasyonları arasında yapıldı. Trafik ışıklarının tramvay yolundan kaldırmasının ardından seferler normale döndü.

aksaray

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aksaray, tramvay, trafik ışıkları