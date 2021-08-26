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https://tr.sputniknews.com/20210826/fatihte-trafik-isiklari-tramvay-yoluna-devrildi-1048366352.html
Fatih'te trafik ışıkları tramvay yoluna devrildi
Fatih'te trafik ışıkları tramvay yoluna devrildi
Fatih Aksaray tramvay durağındaki trafik ışıkları tramvay yoluna devrildi. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T19:58+0300
2021-08-26T19:58+0300
2021-08-26T20:03+0300
yaşam
aksaray
tramvay
trafik ışıkları
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Fatih Aksaray tramvay durağındaki trafik ışıklarının tramvay yoluna devrilmesi nedeniyle seferler aksadı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler bir süre Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Fındıkzade istasyonları arasında yapıldı. Trafik ışıklarının tramvay yolundan kaldırmasının ardından seferler normale döndü.
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aksaray, tramvay, trafik ışıkları
Fatih'te trafik ışıkları tramvay yoluna devrildi 19:58 26.08.2021 (güncellendi: 20:03 26.08.2021)
Fatih Aksaray tramvay durağındaki trafik ışıkları tramvay yoluna devrildi.
Fatih Aksaray tramvay durağındaki trafik ışıklarının tramvay yoluna devrilmesi nedeniyle seferler aksadı.
Demirören Haber Ajansı'nın
haberine göre T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'
nda seferler bir süre
Kabataş-Beyazıt
ve
Bağcılar-Fındıkzade
istasyonları arasında yapıldı.
Trafik ışıklarının tramvay yolundan kaldırmasının ardından seferler normale döndü.