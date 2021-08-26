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Fransa: Yarından itibaren Kabil'deki tahliye işlemlerine son veriyoruz
Fransa: Yarından itibaren Kabil'deki tahliye işlemlerine son veriyoruz
Fransa Başbakanı Jean Castex, yarın akşamdan itibaren Kabil'deki tahliye operasyonlarına son vereceklerini açıkladı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T10:03+0300
2021-08-26T10:03+0300
2021-08-26T10:34+0300
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fransa
afganistan
kabil
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RTL Radyosu'na açıklamalarda bulunan Fransa Başbakanı Jean Castex, Kabil'deki tahliye uçuşlarının yarından itibaren sona erdirileceğini söyledi. Castex, "Yarın geceden itibaren artık Kabil havaalanından tahliye gerçekleştiremeyeceğiz" dedi. Tahliye operasyonlarının sona ereceğini ilk olarak Fransız hükümet sözcüsü Gabrial Attal hafta başında söylemişti. Ancak Attal, kesin bir tarih belirtmemişti.
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Fransa: Yarından itibaren Kabil'deki tahliye işlemlerine son veriyoruz 10:03 26.08.2021 (güncellendi: 10:34 26.08.2021)
Fransa Başbakanı Jean Castex, yarın akşamdan itibaren Kabil'deki tahliye operasyonlarına son vereceklerini açıkladı.
RTL Radyosu'na açıklamalarda bulunan Fransa Başbakanı Jean Castex, Kabil'deki tahliye uçuşlarının yarından itibaren sona erdirileceğini söyledi.
Castex,
"Yarın geceden itibaren artık Kabil havaalanından tahliye gerçekleştiremeyeceğiz" dedi.
Tahliye operasyonlarının sona ereceğini ilk olarak Fransız hükümet sözcüsü Gabrial Attal hafta başında söylemişti. Ancak Attal, kesin bir tarih belirtmemişti.