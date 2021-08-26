https://tr.sputniknews.com/20210826/fransanin-var-bolgesindeki-yangin-11-gun-sonra-sonduruldu-1048368777.html

Fransa'nın Var bölgesindeki yangın 11 gün sonra söndürüldü

Fransa'nın Var bölgesindeki yangın 11 gün sonra söndürüldü

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde geçen hafta çıkan yangın, 11. gününde söndürüldü. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T21:49+0300

2021-08-26T21:49+0300

2021-08-26T21:49+0300

dünya

fransa

orman yangını

itfaiye

var

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Var İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, 16 Ağustos'ta Gonfaron kasabası yakınlarındaki Maures Masifi'nde başlayan orman yangınının pazartesi gününden bu yana kontrol altında tutulduğu, bugün öğle saatleri itibarıyla da söndürüldüğü aktarıldı.Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturmada otoyol dinlenme alanından ormana doğru fırlatılan sigara izmaritinin, alevlerin ilk sebebi olabileceği ihtimalinin ağır bastığı belirtilmişti.Yaklaşık 8 bin hektarda etkili olan alevlerle mücadele eden 7 itfaiyecinin hafif yaralandığı yangında, iki kişi yaşamını yitirmiş, 19 kişi dumandan zehirlenmişti.Sayıları 1200’ü geçen itfaiye erinin yanı sıra uçaklar ve helikopterler ile müdahale edilen yangın nedeniyle 10 bine yakın kişi ve sahil kenarına yakın birçok kamp alanı tahliye edilmişti.

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