https://tr.sputniknews.com/20210826/fsb-japonya-sscbye-karsi-bakteriyolojik-silahlar-kullanmayi-planladi-1048362484.html

FSB: Japonya, SSCB'ye karşı bakteriyolojik silahlar kullanmayı planladı

FSB: Japonya, SSCB'ye karşı bakteriyolojik silahlar kullanmayı planladı

Japonya’nın İkinci Dünya Savaşının sonunda şarbon patojenleri de dahil olmak üzere SSCB'ye karşı bakteriyolojik silahlar kullanmayı planladığı ortaya çıktı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T16:58+0300

2021-08-26T16:58+0300

2021-08-26T16:58+0300

almanya

japonya

kolera

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

veba

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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) yayınladığı gizliliği kaldırılan belgeler, Japonya’nın İkinci Dünya Savaşının sonunda şarbon patojenleri de dahil olmak üzere SSCB'ye karşı bakteriyolojik silahlar kullanmayı planladığını ortaya koydu.Savaş yıllarında Hitler Almanyasının müttefiki olarak hareket eden Japonya, 1941 yılının Nisan ayında Moskova'da imzalanan karşılıklı tarafsızlık anlaşmasına rağmen Sovyetler Birliği'ne karşı savaşma planlarından vazgeçmedi. Savaş sırasında, anlaşmalar Japonya tarafından defalarca kasıtlı olarak ihlal edildi.Bakteriyolojik silahların kullanımına büyük umutlar bağlayan Japonya'nın yönetici eliti ve istihbarat servisleri, bu silahları düşmana karşı savaşta belirleyici rol oynayabilecek en önemli araçlardan biri olarak görüyordu.Bu tür silahların geliştirilmesi ve testleri 731. ve 100. Kwantun Ordusu'nun özel kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi. Veba, şarbon, kolera, tifüs ve diğer mikropların bakterileri bulaştırılan insanlar, acı içinde öldü. Sağ kalanlar yeni deneylere tabi tutuldu ve ardından öldürüldü. Binlerce insan bu şekilde Japon militaristlerin kurbanı oldu.Gizliliği kaldırılan belgelere göre, bakteriyolojik silah kullanımını Haziran 1945'te başlatmayı planlayan Japonya, aynı yılın Ağustos ayında teslim oldu.

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almanya, japonya, kolera, rusya federal güvenlik servisi (fsb), veba