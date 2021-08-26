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https://tr.sputniknews.com/20210826/galatasaray-yoluna-uefa-avrupa-liginde-devam-ediyor-1048370003.html
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Galatasaray, Randers'ı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla UEFA Avrupa... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T22:54+0300
2021-08-26T23:06+0300
yaşam
galatasaray
uefa avrupa ligi
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.5. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinde uygun durumdaki şutunda, top üstten auta gitti.8. dakikada Feghouli'nin ceza sahası yayının sağından çıkardığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.11. dakikada konuk takım öne geçti. Galatasaray'ın rakip yarı alanda kullandığı taç sonrası kaptırılan top Randers atağına dönüştü. Sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Kehinde, Alpaslan Öztürk'ten sıyrıldıktan sonra son çizgide ortasını yaptı. Altıpas gerisinde uygun durumda Egho'nun kafayla vurduğu top yerden sekerek kaleci Muslera'nın üzerinden ağlarla buluştu: 0-1.13. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Egho'nun Muslera ile karşı karşıya vuruşunda, top ters kanattan auta gitti.20. dakikada Boey'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, kaleci Carlgren sağına yatarak topun sahibi oldu.32. dakikada Boey'in ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Carlgren'de kaldı.32. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Feghouli'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Diagne, kaleci Carlgren'den sıyrıldı. Savunmanın dengesini bozduğu Senegalli golcünün boş kaleye vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.Mücadelenin ilk yarısını Randers 1-0 önde kapattı.48. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Randers yarı alanının ortalarında topla buluşan Babel, pasını soldan bindiren Van Aanholt'a aktardı. Çaprazdan ceza sahasına giren Hollandalı futbolcu düzgün bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.49. dakikada Galatasaray, Diagne ile üst üste pozisyonlardan yararlanamadı. Randers'in santrasının ardından topu kapan Feghouli, bekletmeden pasını savunma arkasına hareketlenen Diagne'ye çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Senegalli futbolcunun vuruşunda, Carlgren iki hamlede topun sahibi oldu.Aynı dakika içinde yine Feghouli'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Diagne, bir rakibinden sıyrılarak hafif sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcunun sert şutunda, kaleciyi geçen top önce üst direğe sonra da yere çarparak oyun alanına döndü.56. dakikada Van Aanholt'un sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Feghouli kafayla topu indirdi. Altıpastaki karambolde son olarak Alpaslan Öztürk topa vurdu. Çizgi üzerindeki savunma oyuncuları topu kornere gönderdi.59. dakikada Galatasaray ilginç bir golle öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın yerden ortasında altıpastaki Piesinger meşin yuvarlağa uzaklaştırmak için vurdu. Ancak takım arkadaşı Lauenborg'a çarpan top ağlara gitti: 2-1.90+3. dakikada bulduğu büyük boşluğu değerlendiren ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Mustafa Muhammed'in çaprazdan şutunda, kaleci Carlgren topu kornere tokatladı.90+4. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Van Aanholt'un sağına çekerek çıkardığı şutta top yan direkten oyun alanına döndü. Altıpas gerisinde topu önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşunda, kaleci Carlgren meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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galatasaray, uefa avrupa ligi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

22:54 26.08.2021 (güncellendi: 23:06 26.08.2021)
© AAgalatasaray
galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Galatasaray, Randers'ı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
5. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinde uygun durumdaki şutunda, top üstten auta gitti.
8. dakikada Feghouli'nin ceza sahası yayının sağından çıkardığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
11. dakikada konuk takım öne geçti. Galatasaray'ın rakip yarı alanda kullandığı taç sonrası kaptırılan top Randers atağına dönüştü. Sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Kehinde, Alpaslan Öztürk'ten sıyrıldıktan sonra son çizgide ortasını yaptı. Altıpas gerisinde uygun durumda Egho'nun kafayla vurduğu top yerden sekerek kaleci Muslera'nın üzerinden ağlarla buluştu: 0-1.
13. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Egho'nun Muslera ile karşı karşıya vuruşunda, top ters kanattan auta gitti.
20. dakikada Boey'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, kaleci Carlgren sağına yatarak topun sahibi oldu.
32. dakikada Boey'in ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Carlgren'de kaldı.
32. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Feghouli'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Diagne, kaleci Carlgren'den sıyrıldı. Savunmanın dengesini bozduğu Senegalli golcünün boş kaleye vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
Mücadelenin ilk yarısını Randers 1-0 önde kapattı.
48. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Randers yarı alanının ortalarında topla buluşan Babel, pasını soldan bindiren Van Aanholt'a aktardı. Çaprazdan ceza sahasına giren Hollandalı futbolcu düzgün bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
49. dakikada Galatasaray, Diagne ile üst üste pozisyonlardan yararlanamadı. Randers'in santrasının ardından topu kapan Feghouli, bekletmeden pasını savunma arkasına hareketlenen Diagne'ye çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Senegalli futbolcunun vuruşunda, Carlgren iki hamlede topun sahibi oldu.
Aynı dakika içinde yine Feghouli'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Diagne, bir rakibinden sıyrılarak hafif sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcunun sert şutunda, kaleciyi geçen top önce üst direğe sonra da yere çarparak oyun alanına döndü.
56. dakikada Van Aanholt'un sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Feghouli kafayla topu indirdi. Altıpastaki karambolde son olarak Alpaslan Öztürk topa vurdu. Çizgi üzerindeki savunma oyuncuları topu kornere gönderdi.
59. dakikada Galatasaray ilginç bir golle öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın yerden ortasında altıpastaki Piesinger meşin yuvarlağa uzaklaştırmak için vurdu. Ancak takım arkadaşı Lauenborg'a çarpan top ağlara gitti: 2-1.
90+3. dakikada bulduğu büyük boşluğu değerlendiren ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Mustafa Muhammed'in çaprazdan şutunda, kaleci Carlgren topu kornere tokatladı.
90+4. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Van Aanholt'un sağına çekerek çıkardığı şutta top yan direkten oyun alanına döndü. Altıpas gerisinde topu önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşunda, kaleci Carlgren meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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