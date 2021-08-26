https://tr.sputniknews.com/20210826/gubre-dolu-havuza-dusen-isci-hayatini-kaybetti-1048349060.html

Gübre dolu havuza düşen işçi hayatını kaybetti

Gübre dolu havuza düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gübre fabrikasında çalışan bir işçi, dengesini kaybederek 3 metre derinliğindeki sıvı gübre dolu havuza düştü. Ekipler tarafından... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T10:47+0300

2021-08-26T10:47+0300

2021-08-26T10:47+0300

türkiye

izmir

kemalpaşa

havuz

gübre

hidayet şahin

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İzmir Kemalpaşa’da, bir gübre fabrikasında saat 01.00 sıralarında, gece vardiyasında görevli işçi 41 yaşındaki Hidayet Şahin, çalıştığı esnada dengesini kaybederek içerisinde sıvı hayvan gübresi olan 3 metre derinliğindeki havuza düştü.Olayın ardından durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından içi sıvı hayvan gübresi dolu havuz vidanjör yardımıyla boşaltıldı.Hidayet Şahin havuz içerisinde hareketsiz halde bulunurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.3 kişi gözaltına alındıOlayla ilgili işletme sorumluları E.S. ve H.Y.T. ile iş güvenliği uzmanı O.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

türkiye

izmir

kemalpaşa

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izmir, kemalpaşa, havuz, gübre, hidayet şahin