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Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu TIR'ın altında kaldı
Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu TIR'ın altında kaldı
Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu yoldan geçen bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
ağrı
ölüm
tir
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Edinilen bilgilere göre Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna yoldan geçen bir TIR çarptı. Yoldan geçen sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
https://tr.sputniknews.com/20210825/kontrolden-cikan-otomobil-benzinlikteki-atmye-carpti-1048330258.html
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ağrı, ölüm, tir, kaza

Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu TIR'ın altında kaldı

06:52 26.08.2021
© İHAHayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu TIR'ın altında kaldı
Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu TIR'ın altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© İHA
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Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu yoldan geçen bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna yoldan geçen bir TIR çarptı.
Yoldan geçen sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kontrolden çıkan otomobil, benzinlikteki ATM'ye çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
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