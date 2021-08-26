Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210826/hayvanlari-yolun-karsisina-gecirmek-isteyen-kiz-cocugu-tirin-altinda-kaldi-1048345006.html
Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu TIR'ın altında kaldı
Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu TIR'ın altında kaldı
Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu yoldan geçen bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T06:52+0300
2021-08-26T06:52+0300
2021-08-26T06:51+0300
yaşam
ağrı
ölüm
tir
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048344981_0:0:1638:921_1920x0_80_0_0_b6a9c14914005ea529d8369f45e69cfc.png
Edinilen bilgilere göre Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna yoldan geçen bir TIR çarptı. Yoldan geçen sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
https://tr.sputniknews.com/20210825/kontrolden-cikan-otomobil-benzinlikteki-atmye-carpti-1048330258.html
ağrı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048344981_389:0:1625:927_1920x0_80_0_0_a9d23c8cc50db37dedae4b7e8fc866ff.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ağrı, ölüm, tir, kaza
Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu TIR'ın altında kaldı
Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu yoldan geçen bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre
Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna yoldan geçen bir TIR çarptı.
Yoldan geçen sürücüler durumu
112 sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.