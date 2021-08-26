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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF ile bir anlaşmanın imzalanmadığını, IMF'nin Kovid-19 salgını nedeniyle belirlenen rezervden Türkiye'nin payına düşen 6.3 milyar... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
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2021-08-26T14:34+0300
imf
para
hazine ve maliye bakanlığı
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF’den gelen özel çekme haklarına (SDR) ilişkin yazılı açıklamada bulundu.Açıklamada, bazı basın yayın organlarında IMF SDR (Special Drawing Rights-Özel Çekme Hakkı) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı kaydedildi. Türkiye'nin 1947 yılından bu yana IMF üyesi olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkenin bahse konu kuruluşta yüzde 0.98 sermaye payı bulunduğu belirtildi.Açıklamada, IMF'in 23 Ağustos 2021'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar dolarlık SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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imf, para, hazine ve maliye bakanlığı, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması

14:33 26.08.2021 (güncellendi: 14:34 26.08.2021)
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF ile bir anlaşmanın imzalanmadığını, IMF'nin Kovid-19 salgını nedeniyle belirlenen rezervden Türkiye'nin payına düşen 6.3 milyar doları tahsil ettiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF’den gelen özel çekme haklarına (SDR) ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada, bazı basın yayın organlarında IMF SDR (Special Drawing Rights-Özel Çekme Hakkı) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı kaydedildi.
Türkiye'nin 1947 yılından bu yana IMF üyesi olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkenin bahse konu kuruluşta yüzde 0.98 sermaye payı bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, IMF'in 23 Ağustos 2021'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar dolarlık SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla, ABD'ye 112,9 milyar dolar, Almanya’ya 36 milyar dolar, Güney Afrika’ya 4,15 milyar dolar tutarında rezerv imkanı sağlanmıştır. Türkiye'ye ise IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar dolar tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte, Bakanlığımızın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdindeki hesaplarında takip edilecektir. SDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMF'nin internet sitesinden (https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right) ulaşılabilmektedir."
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