https://tr.sputniknews.com/20210826/ibbnin-yeni-taksi-teklifi-8-kez-reddedildi-1048360965.html

İBB'nin 'yeni taksi' teklifi 8. kez reddedildi

İBB'nin 'yeni taksi' teklifi 8. kez reddedildi

İBB Sözcüsü Ongun, belediye tarafından sunulan yeni taksi projesi, UKOME'deki bakanlık yetkililerinin oylarıyla 8. kez reddedildiğini duyurdu. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T16:22+0300

2021-08-26T16:22+0300

2021-08-26T16:59+0300

türkiye

istanbul

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

plaka

taksi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki taksi sayısının artırılmasına ilişkin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine getirilen ancak 7 kez reddedilen teklif bugün 8. kez görüşüldü.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, teklifin reddediğini açıkladı.Ongun, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

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istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), plaka, taksi