İBB'nin 'yeni taksi' teklifi 8. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki taksi sayısının artırılmasına ilişkin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine getirilen ancak 7 kez reddedilen teklif bugün 8. kez görüşüldü.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, teklifin reddediğini açıkladı.Ongun, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
İBB Sözcüsü Ongun, belediye tarafından sunulan yeni taksi projesi, UKOME'deki bakanlık yetkililerinin oylarıyla 8. kez reddedildiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki taksi sayısının artırılmasına ilişkin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine getirilen ancak 7 kez reddedilen teklif bugün 8. kez görüşüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, teklifin reddediğini açıkladı.
Ongun, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında Bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 8. kez reddedilmiştir. İstanbulluların bilgisine."
Kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında Bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 8. kez reddedilmiştir. İstanbulluların bilgisine. pic.twitter.com/W9XZqVI0PP