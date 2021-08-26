https://tr.sputniknews.com/20210826/ingiltere-silahli-kuvvetler-bakanindan-kabil-havaalani-yakinlarinda-intihar-saldirisi-uyarisi-1048357198.html

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı'ndan Kabil Havaalanı yakınlarında 'intihar saldırısı' uyarısı

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı'ndan Kabil Havaalanı yakınlarında 'intihar saldırısı' uyarısı

İngiltere Silahlı Kuvvetleri Bakanı James Heappey, bir grup radikal İslamcı militanın Kabil Havaalanı yakınlarında yakın zamanda bir intihar saldırısı... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T14:32+0300

2021-08-26T14:32+0300

2021-08-26T14:32+0300

taliban kontrolünde afganistan

işid

taliban

saldırı

makul şüphe

ingiliz

bakan

intihar saldırısı

istihbarat

james heappey

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BBC'ye demeç veren İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Heappey, özellikle eski IŞİD'li olduğunu belirttiği militanların saldırı hazırlığında olduğu konusunda havaalanı yakınlarındaki kişilere uyarıda bulundu. Heappey, çok güvenilir kaynaklardan IŞİD'in intihar saldırısı hazırlığında olduğu istihbaratını aldığını belirterek, "Orada bulunanları korumak için elimizden geleni yapacağız" dedi.İngiliz Bakan, Dışişkeri Bakanlığı'nın çarşamba planını değiştirmesinin arkasında bu istihbaratın olduğunu söyledi.Heappey, İngiliz hükümetinin şimdilik bölgedeki insanlara Kabil Havaalanı'na gelmemeleri talimatını verdiğini, bunun yerine 'güvenli bir yere taşınmaları ve daha fazla talimat beklemeleri' tavsiyesinde bulunduğunu kaydetti.Bakan, Taliban rejiminden kaçmaya çalışanları anladığını, ancak Batılı hükümetlerin havaalanının dışında güvenliği temin etmesi konusunda Taliban'ın sözlerine itimat ettiğini belirtti.Çarşamba günü, RT International muhabiri Murad Gazdiev ve RT Arapça ekibi, için Kabil Havaalanın'da Taliban militanlarının kaçmak isteyenleri savuşturmak için havaya ateş açtığı görüntüleri kayda aldı.Öte yandan Taliban, Afganların ülkeyi terk etmesine artık izin vermediğini ilan etmişti.

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işid, taliban, saldırı, makul şüphe, ingiliz, bakan, intihar saldırısı, istihbarat, james heappey