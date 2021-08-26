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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210826/ingiltere-silahli-kuvvetler-bakanindan-kabil-havaalani-yakinlarinda-intihar-saldirisi-uyarisi-1048357198.html
İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı'ndan Kabil Havaalanı yakınlarında 'intihar saldırısı' uyarısı
İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı'ndan Kabil Havaalanı yakınlarında 'intihar saldırısı' uyarısı
İngiltere Silahlı Kuvvetleri Bakanı James Heappey, bir grup radikal İslamcı militanın Kabil Havaalanı yakınlarında yakın zamanda bir intihar saldırısı... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T14:32+0300
2021-08-26T14:32+0300
taliban kontrolünde afganistan
işid
taliban
saldırı
makul şüphe
ingiliz
bakan
intihar saldırısı
istihbarat
james heappey
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BBC'ye demeç veren İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Heappey, özellikle eski IŞİD'li olduğunu belirttiği militanların saldırı hazırlığında olduğu konusunda havaalanı yakınlarındaki kişilere uyarıda bulundu. Heappey, çok güvenilir kaynaklardan IŞİD'in intihar saldırısı hazırlığında olduğu istihbaratını aldığını belirterek, "Orada bulunanları korumak için elimizden geleni yapacağız" dedi.İngiliz Bakan, Dışişkeri Bakanlığı'nın çarşamba planını değiştirmesinin arkasında bu istihbaratın olduğunu söyledi.Heappey, İngiliz hükümetinin şimdilik bölgedeki insanlara Kabil Havaalanı'na gelmemeleri talimatını verdiğini, bunun yerine 'güvenli bir yere taşınmaları ve daha fazla talimat beklemeleri' tavsiyesinde bulunduğunu kaydetti.Bakan, Taliban rejiminden kaçmaya çalışanları anladığını, ancak Batılı hükümetlerin havaalanının dışında güvenliği temin etmesi konusunda Taliban'ın sözlerine itimat ettiğini belirtti.Çarşamba günü, RT International muhabiri Murad Gazdiev ve RT Arapça ekibi, için Kabil Havaalanın'da Taliban militanlarının kaçmak isteyenleri savuşturmak için havaya ateş açtığı görüntüleri kayda aldı.Öte yandan Taliban, Afganların ülkeyi terk etmesine artık izin vermediğini ilan etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210826/nytye-konusan-taliban-sozcusu-muzik-yasak-erkeksiz-kadin-2-gunden-uzun-yolculuk-yapamayacak-1048348655.html
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işid, taliban, saldırı, makul şüphe, ingiliz, bakan, intihar saldırısı, istihbarat, james heappey

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı'ndan Kabil Havaalanı yakınlarında 'intihar saldırısı' uyarısı

14:32 26.08.2021
© REUTERS / StringerABD'den Afganistan'da geriye kalanlar
ABD'den Afganistan'da geriye kalanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / Stringer
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İngiltere Silahlı Kuvvetleri Bakanı James Heappey, bir grup radikal İslamcı militanın Kabil Havaalanı yakınlarında yakın zamanda bir intihar saldırısı planladığını bildirerek uyarılarda bulundu.
BBC'ye demeç veren İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Heappey, özellikle eski IŞİD'li olduğunu belirttiği militanların saldırı hazırlığında olduğu konusunda havaalanı yakınlarındaki kişilere uyarıda bulundu.
Heappey, çok güvenilir kaynaklardan IŞİD'in intihar saldırısı hazırlığında olduğu istihbaratını aldığını belirterek, "Orada bulunanları korumak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
İngiliz Bakan, Dışişkeri Bakanlığı'nın çarşamba planını değiştirmesinin arkasında bu istihbaratın olduğunu söyledi.
Heappey, İngiliz hükümetinin şimdilik bölgedeki insanlara Kabil Havaalanı'na gelmemeleri talimatını verdiğini, bunun yerine 'güvenli bir yere taşınmaları ve daha fazla talimat beklemeleri' tavsiyesinde bulunduğunu kaydetti.
Bakan, Taliban rejiminden kaçmaya çalışanları anladığını, ancak Batılı hükümetlerin havaalanının dışında güvenliği temin etmesi konusunda Taliban'ın sözlerine itimat ettiğini belirtti.
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Çarşamba günü, RT International muhabiri Murad Gazdiev ve RT Arapça ekibi, için Kabil Havaalanın'da Taliban militanlarının kaçmak isteyenleri savuşturmak için havaya ateş açtığı görüntüleri kayda aldı.
Öte yandan Taliban, Afganların ülkeyi terk etmesine artık izin vermediğini ilan etmişti.
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