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https://tr.sputniknews.com/20210826/ingiltere-vatandaslarina-kabil-havalimanina-gitmemeleri-uyarisinda-bulundu-1048342699.html
İngiltere, vatandaşlarına 'Kabil havalimanına gitmemeleri' uyarısında bulundu
İngiltere, vatandaşlarına 'Kabil havalimanına gitmemeleri' uyarısında bulundu
İngiltere, vatandaşlarına 'yüksek terör saldırısı tehdidi' nedeniyle Kabil Havalimanı'na seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T01:57+0300
2021-08-26T01:58+0300
dünya
ingiltere
tahliye
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan için seyahat tavsiyesi güncellendi.Ülkedeki durumun 'değişken olmayı sürdürdüğü' belirtilen açıklamada, "Devam etmekte olan ve yüksek terör saldırısı tehdidi var. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na gitmeyin. Havaalanı bölgesindeyseniz güvenli bir yere gidin ve yeni tavsiyeleri bekleyin." denildi."İnsanların Kabil Uluslararası Havalimanı'na giderken kötü muamele gördüğüne" dair iddialara da yer verilen açıklamada, karayoluyla seyahat etmenin "son derece tehlikeli" olduğu da belirtildi.Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkeden çıkmak isteyen Afganların havalimanına gitmek yerine sınıra yönelip üçüncü bir ülkeye gitmeye çalışmalarının daha iyi olacağını söylemişti.İngiltere'nin hala yaklaşık 2 bin Afgan tercüman ve diğer personeli Afganistan'dan tahliye etmesi gerekiyor.Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i çatışmasız olarak kontrolüne almasının ardından çok sayıda Afgan ülkeyi terk edebilmek için havalimanına gitmişti
ingiltere
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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ingiltere, tahliye, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

İngiltere, vatandaşlarına 'Kabil havalimanına gitmemeleri' uyarısında bulundu

01:57 26.08.2021 (güncellendi: 01:58 26.08.2021)
© AP PhotoAfganistan'da Taliban dönemi | Örgütün basın sorumlusu: Yönetim boşluğunun doldurulacağını umuyorum
Afganistan'da Taliban dönemi | Örgütün basın sorumlusu: Yönetim boşluğunun doldurulacağını umuyorum - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AP Photo
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İngiltere, vatandaşlarına 'yüksek terör saldırısı tehdidi' nedeniyle Kabil Havalimanı'na seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan için seyahat tavsiyesi güncellendi.
Ülkedeki durumun 'değişken olmayı sürdürdüğü' belirtilen açıklamada, "Devam etmekte olan ve yüksek terör saldırısı tehdidi var. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na gitmeyin. Havaalanı bölgesindeyseniz güvenli bir yere gidin ve yeni tavsiyeleri bekleyin." denildi.
"İnsanların Kabil Uluslararası Havalimanı'na giderken kötü muamele gördüğüne" dair iddialara da yer verilen açıklamada, karayoluyla seyahat etmenin "son derece tehlikeli" olduğu da belirtildi.
Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkeden çıkmak isteyen Afganların havalimanına gitmek yerine sınıra yönelip üçüncü bir ülkeye gitmeye çalışmalarının daha iyi olacağını söylemişti.
İngiltere'nin hala yaklaşık 2 bin Afgan tercüman ve diğer personeli Afganistan'dan tahliye etmesi gerekiyor.
Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i çatışmasız olarak kontrolüne almasının ardından çok sayıda Afgan ülkeyi terk edebilmek için havalimanına gitmişti
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