https://tr.sputniknews.com/20210826/japonyada-16-milyon-doz-moderna-toplatiliyor-yabanci-madde-tespit-edildi-1048352205.html

Japonya'da 1.6 milyon doz Moderna toplatılıyor: Yabancı madde tespit edildi

Japonya'da 1.6 milyon doz Moderna toplatılıyor: Yabancı madde tespit edildi

Japonya'da piyasaya sürülen Moderna aşılarının yaklaşık 1.6 milyonu 'yabancı madde tespit edildiği' gerekçesiyle toplatılıyor. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T12:32+0300

2021-08-26T12:32+0300

2021-08-26T12:31+0300

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koronavirüs aşısı

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Japonya'da Moderna'nın koronavirüs aşılarında tespit edilen 'yabancı madde' nedeniyle 1.6 milyon doz aşı toplatılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aşıların önlem olarak dolaşımdan kaldırılacağı ve aşısının yaklaşık 1.,6 milyon dozu, bazı şişelerde yabancı madde bulunması üzerine sorumlu ilaç üreticisi Takeda ile gerekliş istişarelerin yapıldığı ve aşıların önlem toplatıldığı belirtildi. Takeda ise, 39 şişede bulunan yabancı madde nedeniyle Moderna'da acil soruşturma talep ettiklerini açıklarken, Moderna da yaptığı açıklamada bulguları doğruladı ve “Bugüne kadar hiçbir güvenlik veya etkinlik sorunu tespit edilmedi” dedi. Moderna ayrıca, şişelere yabancı maddelerin tam olarak nasıl girdiği konusunda ise yorum yapmayacağını söyledi. Öte yandan, 'birkaç milimetre düzeyinde' tespit edilen ve 16 Ağustos'tan bu yana Tokyo, Ibaraki, Saitama, Gifu ve Aichi eyaletlerindeki sekiz aşılama merkezinde tespit edilen maddenin hangi unsurlardan oluştuğu ise henüz belirlenemedi. Kyodo News'e göre Sağlık Bakanlığı, riskin önemli olmadığına inandığını, ancak askıya alma işlemini ihtiyati tedbir olarak gördüğünü söyledi. Öte yandan bakanlık, Japonya'daki 863 aşı merkezine gönderilen dozların İspanya'daki bir fabrikadan gönderildiğini açıkladı. Aşıların üretim seri numaralarının da belli olduğu ve tesislerin bu numaralar üzerinden uyaırlacağı belirtildi. Ayrıca, aşı olmaya giden vatandaşlar da ilgii numaralar üzerinden yapılacak aşıyı kontrol edebilecekler. Japonya, Moderna aşısının acil kullanımını mayısta onayladı ve ülke genelinde şimdiye kadar 10 milyondan fazla doz uygulandı.

https://tr.sputniknews.com/20210805/moderna-asisi-6-ay-boyunca-yuzde-93-koruma-sagliyor-1045169246.html

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