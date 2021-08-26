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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210826/kabil-havalimaninda-teror-saldirisi-uyarisi-bolgeden-ayrilin-1048345607.html
Kabil Havalimanı'nda terör saldırısı uyarısı: 'Bölgeden ayrılın'
Kabil Havalimanı'nda terör saldırısı uyarısı: 'Bölgeden ayrılın'
ABD, İngiltere ve Avustralya Kabil Havalimanı’nda bulunan kalabalıkları “yüksek seviye terör saldırısı tehdidi” gerekçesiyle bölgeden ayrılmaları konusunda... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T08:07+0300
2021-08-26T08:06+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
kabil
uyarı
havalimanı
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ABD, İngiltere ve Avustralya, Afganistan’dan ayrılmak isteyen insanları, özel olarak Kabil Havalimanı’na yönlendirilmedikleri sürece bölgeye gitmeye çalışmamaları konusunda uyardı.T24'ün The Guardian’dan aktardığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın uyarısında Kabil Havalimanı’na ilişkin “Abbey Kapısı, Doğu Kapısı ve Kuzey Kapısı’nda olanlar acilen oradan ayrılmalı” denildi. Uyarıda, yalnızca bir ABD hükümeti temsilcisinin çağrısı olursa bölgeye gitmeleri söylendi. Londra da benzer bir uyarı yayımlayarak “Eğer Afganistan’dan başka yollarla güvenle ayrılabiliyorsanız hızla bunu yapmalısınız” denildi. Britanya Savunma Bakanı, bu hafta yaptığı bir açıklamada Britanya’ya gitmek isteyen Afganların tahliye uçağı beklemek yerine sınıra gitmesinin daha iyi olabileceğini söylemişti. Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da Kabil Havalimanı’nda hâlâ çok sayıda insan tahliye uçağına binmeyi bekliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210826/ingiltere-vatandaslarina-kabil-havalimanina-gitmemeleri-uyarisinda-bulundu-1048342699.html
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afganistan, kabil, uyarı, havalimanı

Kabil Havalimanı'nda terör saldırısı uyarısı: 'Bölgeden ayrılın'

08:07 26.08.2021
© AFP 2021 / -Kabil Havalimanı
Kabil Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AFP 2021 / -
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ABD, İngiltere ve Avustralya Kabil Havalimanı’nda bulunan kalabalıkları “yüksek seviye terör saldırısı tehdidi” gerekçesiyle bölgeden ayrılmaları konusunda uyardı.
ABD, İngiltere ve Avustralya, Afganistan’dan ayrılmak isteyen insanları, özel olarak Kabil Havalimanı’na yönlendirilmedikleri sürece bölgeye gitmeye çalışmamaları konusunda uyardı.
T24'ün The Guardian’dan aktardığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın uyarısında Kabil Havalimanı’na ilişkin “Abbey Kapısı, Doğu Kapısı ve Kuzey Kapısı’nda olanlar acilen oradan ayrılmalı” denildi.
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Uyarıda, yalnızca bir ABD hükümeti temsilcisinin çağrısı olursa bölgeye gitmeleri söylendi. Londra da benzer bir uyarı yayımlayarak “Eğer Afganistan’dan başka yollarla güvenle ayrılabiliyorsanız hızla bunu yapmalısınız” denildi.
Britanya Savunma Bakanı, bu hafta yaptığı bir açıklamada Britanya’ya gitmek isteyen Afganların tahliye uçağı beklemek yerine sınıra gitmesinin daha iyi olabileceğini söylemişti. Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da Kabil Havalimanı’nda hâlâ çok sayıda insan tahliye uçağına binmeyi bekliyor.
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