https://tr.sputniknews.com/20210826/kanye-westin-yeni-albumu-donda-stem-player-ile-dinleyiciler-tarafindan-duzenlenebilecek-1048360224.html
Kanye West 'Donda Stem Player'ı tanıttı
Kanye West 'Donda Stem Player'ı tanıttı
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, bir sonraki albümü için insanların da kayıtları düzenleyebilceği 'Donda Stem Player'ın kullanılabileceğini duyurdu. Ufak bir... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T15:57+0300
2021-08-26T15:57+0300
2021-08-26T16:03+0300
yaşam
kanye west
rap müzik
rap
şarkı
albüm
abd'li rapçi
yenilik
donda stem player
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Kanye West, uzun zamandır çıkarmayı planladığı 10. albümünü bu hafta Chicago'da düzenleyeceği etkinlikle hayranlarına sunacak. Ancak West, bu albüm icin müzik dünyasında ilk sayılabilecek bir yeniliğe imza attı. Ünlü rapçi, teknoloji şirketi Kano ile birlikte yayınlayacağı 'Donda Stem Player' ile albümün üçüncü kişiler tarafından düzenlenmesine olanak tanıyacak.Hoparlörü andıran ufak bir cihaz olan 'Donda Stem Player', hem kulaklık jakı hem de bluetooth ile çalışabiliyor ve aynı zamanda cihaza yeni hoparlörler de eklenebiliyor. Cihaz aynı zamanda 8 GB hafıza ve çeşitli formatlarda oynatma özelliği barındırıyor.Yani Stem Player, iPod ve türevlerinin aksine dinlenen müziğin düzenlenmesine, remix yapılmasına ve çeşitli efektler kullanılmasına imkan tanıyor.West'in ilk kez yeni albümünün düzenlenmesi için kullanımına onay verdiği Stem Player'ın fiyatı ise 200 dolar. Şu an için söz konusu sistem, ABD ve İngiltere'de sadece üretici firmanın kendi sitesinde satışta.
https://tr.sputniknews.com/20210825/rapci-kanye-west-adini-degistirmek-icin-mahkemeye-basvurdu--1048322451.html
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kanye west, rap müzik, rap, şarkı, albüm, abd'li rapçi, yenilik, donda stem player
Kanye West 'Donda Stem Player'ı tanıttı
15:57 26.08.2021 (güncellendi: 16:03 26.08.2021)
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, bir sonraki albümü için insanların da kayıtları düzenleyebilceği 'Donda Stem Player'ın kullanılabileceğini duyurdu. Ufak bir cihaz olan Stem Player, türevlerinin aksine müziğin düzenlenebilmesine ve çeşitli efektlerin ayarlanabilmesine imkan tanıyor.
Kanye West, uzun zamandır çıkarmayı planladığı 10. albümünü bu hafta Chicago'da düzenleyeceği etkinlikle hayranlarına sunacak.
Ancak West, bu albüm icin müzik dünyasında ilk sayılabilecek bir yeniliğe imza attı. Ünlü rapçi, teknoloji şirketi Kano ile birlikte yayınlayacağı 'Donda Stem Player' ile albümün üçüncü kişiler tarafından düzenlenmesine olanak tanıyacak.
Hoparlörü andıran ufak bir cihaz olan 'Donda Stem Player', hem kulaklık jakı hem de bluetooth ile çalışabiliyor ve aynı zamanda cihaza yeni hoparlörler de eklenebiliyor. Cihaz aynı zamanda 8 GB hafıza ve çeşitli formatlarda oynatma özelliği barındırıyor.
Yani Stem Player, iPod ve türevlerinin aksine dinlenen müziğin düzenlenmesine, remix yapılmasına ve çeşitli efektler kullanılmasına imkan tanıyor.
West'in ilk kez yeni albümünün düzenlenmesi için kullanımına onay verdiği Stem Player'ın fiyatı ise 200 dolar. Şu an için söz konusu sistem, ABD ve İngiltere'de sadece üretici firmanın kendi sitesinde satışta.