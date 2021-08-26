https://tr.sputniknews.com/20210826/kilicdaroglundan-erdogana-sarayinda-1150-odan-var-isiklarini-sondurmeyi-unutma-1048361084.html

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sarayında 1150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sarayında 1150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Sarayında 1150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma Erdoğan... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T16:24+0300

2021-08-26T16:24+0300

2021-08-26T16:24+0300

politika

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

elektrik

cumhurbaşkanlığı

fatura

külliye

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir" şeklindeki ifadesini değerlendirdi."Erdoğan 'Türkiye yeni bir şahlanış içinde' demişsin. Sen şahlanışlarına devam ederken, millet kara kara elektrik faturasını düşünüyor. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki, bu faturalar adeta bir soygundur" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Sarayında 1150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma Erdoğan; millet senin şatafatına yetişemiyor. Allah akıl fikir versin Saray’a, yokuş aşağı şahlandırdın memleketi."

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ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, elektrik, cumhurbaşkanlığı, fatura, külliye