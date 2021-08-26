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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sarayında 1150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma
© AA / Kemal CeylanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda bir araya geldi.
© AA / Kemal Ceylan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Sarayında 1150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma Erdoğan; millet senin şatafatına yetişemiyor. Allah akıl fikir versin Saray’a, yokuş aşağı şahlandırdın memleketi" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir" şeklindeki ifadesini değerlendirdi.
"Erdoğan 'Türkiye yeni bir şahlanış içinde' demişsin. Sen şahlanışlarına devam ederken, millet kara kara elektrik faturasını düşünüyor. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki, bu faturalar adeta bir soygundur" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Sarayında 1150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma Erdoğan; millet senin şatafatına yetişemiyor. Allah akıl fikir versin Saray’a, yokuş aşağı şahlandırdın memleketi."
Sarayında 1.150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma Erdoğan; millet senin şatafatına yetişemiyor. Allah akıl fikir versin Saray’a, yokuş aşağı şahlandırdın memleketi!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 26, 2021