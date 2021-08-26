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Akşam Postası - Sputnik Türkiye
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210826/kovid-19dan-olen-asisiz-doktor-murat-tad-yakin-cevresine-hastalik-yok-asi-emperyalist-oyun-demis-1048373778.html
Kovid-19'dan ölen aşısız doktor Murat Tad yakın çevresine 'hastalık yok, aşı emperyalist oyun' demiş
Kovid-19'dan ölen aşısız doktor Murat Tad yakın çevresine 'hastalık yok, aşı emperyalist oyun' demiş
RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası programının editörü Uğur Koçbaş, aşı olmak istemeyen ve sonrasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T22:18+0300
2021-08-27T03:18+0300
akşam postasi
doktor
yoğun bakım
fahrettin koca
koronavirüs aşısı
murat tad
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Covid’den ölen aşısız doktor Murat Tad yakın çevresine “hastalık yok, aşı emperyalist oyun” demiş
Covid’den ölen aşısız doktor Murat Tad yakın çevresine “hastalık yok, aşı emperyalist oyun” demiş
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayı tercih etmeyen iki doktorun dün Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.O doktorlardan biri olan ve Kırşehir'de görev yapan 49 yaşındaki Patolog Dr. Murat Tad'ın, hastalık öncesinde ve yoğun bakımda yaşadıklarını Atilla Güner'le Akşam Postası programı editörü Uğur Koçbaş anlattı.Koçbaş, vefat eden Hacettepe Üniversitesi mezunu doktorun meslektaşları ve aile üyeleriyle yaptığı görüşmeleri şöyle aktardı:'Tedaviyi de reddetti'Ağabeyi: Bilseydik baskı yapardıkAtilla Güner’le Akşam Postası yayınına bağlanan ağabeyi Erdoğan Tad ise, "Keşke aşı olmadığını bilseydik, baskı yapar aşı olmasını sağlardık" ifadelerini kullandı.
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doktor, yoğun bakım, fahrettin koca, koronavirüs aşısı, murat tad, аудио

Kovid-19'dan ölen aşısız doktor Murat Tad yakın çevresine 'hastalık yok, aşı emperyalist oyun' demiş

22:18 26.08.2021 (güncellendi: 03:18 27.08.2021)
AKŞAM POSTASI
Covid’den ölen aşısız doktor Murat Tad yakın çevresine “hastalık yok, aşı emperyalist oyun” demiş
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası programının editörü Uğur Koçbaş, aşı olmak istemeyen ve sonrasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden doktorlardan olan Patolog Dr. Murat'ın hastalık öncesinde ve yoğun bakım sürecinde yaşadıklarına dair bilgiler paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayı tercih etmeyen iki doktorun dün Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
O doktorlardan biri olan ve Kırşehir'de görev yapan 49 yaşındaki Patolog Dr. Murat Tad'ın, hastalık öncesinde ve yoğun bakımda yaşadıklarını Atilla Güner'le Akşam Postası programı editörü Uğur Koçbaş anlattı.
Koçbaş, vefat eden Hacettepe Üniversitesi mezunu doktorun meslektaşları ve aile üyeleriyle yaptığı görüşmeleri şöyle aktardı:

'Tedaviyi de reddetti'

"Dr. Murat Tad, kendisini muhafazakar olarak tanımlayan bir doktor. Kendisini yakından tanıyan isimlerle konuştum. Kırşehir küçük yer o yüzden anlatırken ismimizi geçirme dediler. Doktorun, aşı için ‘emperyalist oyun’ dediğini, Kovid-19 hastalığının aslında varolmadığına, insanların kandırıldığına inandığını anlattılar. Tad, çevresine de bu görüşlerini aktarıyormuş. Bu nedenle ailesiyle bile arası açılmış. Diş hekimi olan eşi ve bir çocuğu Tad’a karşı çıkarak aşı olmuş. Diğer iki çocuğu ise babalarının baskısıyla aşı yaptırmamış. Tedavisini yakından izleyen sağlık çalışanları ile de görüştüm. Onlar da hastalığa yakalandıktan sonra tedaviyi de baştan reddettiğini aktardılar. Ancak sonradan durumu ağırlaşıp yoğun bakıma düşünce çok büyük bir pişmanlık yaşadığını söylemiş. Yoğun bakım sürecini yakından takip eden bir yetkili 'Aşı yaptırmamış olmanın pişmanlığını yoğun bakımda çok derinden yaşadı' diye anlattı. Daha etkili bir tedavi görebileceğini umarak kendi mezun olduğu okul olan Hacettepe’ye naklini istemiş. Aynı yetkili, 'Bir şey değişmeyecekti ama kendisi böyle istiyor diye Ankara’ya sevk ettik. Orada da kurtarılamadı' dedi."

Ağabeyi: Bilseydik baskı yapardık

Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına bağlanan ağabeyi Erdoğan Tad ise, "Keşke aşı olmadığını bilseydik, baskı yapar aşı olmasını sağlardık" ifadelerini kullandı.
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