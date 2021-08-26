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https://tr.sputniknews.com/20210826/kremlin-afganistanda-talibani-taniyip-tanimama-kararini-vermeden-once-izleyecegiz-1048358401.html
Kremlin: Afganistan’da Taliban’ı tanıyıp tanımama kararını vermeden önce izleyeceğiz
Kremlin: Afganistan’da Taliban’ı tanıyıp tanımama kararını vermeden önce izleyeceğiz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ı tanıyıp tanımama konusunda kararını vermediklerini belirtti. Kararlarını vermelerinde... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T15:02+0300
2021-08-26T15:02+0300
dünya
rusya
afganistan
taliban
kremlin
dmitriy peskov
göçmen
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında aldığı bir soru karşısında, “Tabii ki de Taliban’ın Afganistan’da üstünlük kurmuş olmasının, yani de facto olarak yönetime gelmiş olmasının, Afganistan topraklarının büyük kısmının Taliban tarafından alınmış olmasının, de facto olarak tamamlanmış bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Fakat Rusya henüz Taliban’ı tanımış değil. Durumun nasıl geliştiğini çok dikkatli bir biçimde izlemekteyiz” dedi.Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: Peskov, Rus diplomatların güvenliğinin nasıl sağlanacağının da yakından izleyecekleri hususlardan birisi olacağını kaydetti.“Şu anki önceliğimiz bu. İlk başta, Taliban’ın sağladığı bu üstünlüğün gerçekliğe nasıl yansıyacağını görmemiz gerek” diyen Peskov, Rusya’nın istediğinin, Afganistan’da barış ve istikrar sağlanması ve bu ülkenin halkının güvende olması olduğunu belirtti. Ayrıca, Afganistan konusunda ABD ile iletişim içinde olacaklarını da ekledi.Kremlin: Afganistan’dan kabul edeceğimiz göçmenlerin sayısına karar vermedikKremlin Sözcüsü, bir soru karşısında da Rusya’nın Afganistan’dan kabul edeceği göçmenlerin sayısının henüz belirlenmediğini söyledi.Şu an için Rusya’nın göç servislerinin bu konuyla ilgilendiğini belirten Peskov, bazı sorular cevaplarını buldukça bu konuda izleyecekleri politikanın da netlik kazanacağını kaydetti.
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rusya, afganistan, taliban, kremlin, dmitriy peskov, göçmen, göç

Kremlin: Afganistan’da Taliban’ı tanıyıp tanımama kararını vermeden önce izleyeceğiz

15:02 26.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ı tanıyıp tanımama konusunda kararını vermediklerini belirtti. Kararlarını vermelerinde, Taliban yönetiminin Afganistan’da halka ve Rus diplomatlara nasıl davranacağının belirleyici olacağını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında aldığı bir soru karşısında, “Tabii ki de Taliban’ın Afganistan’da üstünlük kurmuş olmasının, yani de facto olarak yönetime gelmiş olmasının, Afganistan topraklarının büyük kısmının Taliban tarafından alınmış olmasının, de facto olarak tamamlanmış bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Fakat Rusya henüz Taliban’ı tanımış değil. Durumun nasıl geliştiğini çok dikkatli bir biçimde izlemekteyiz” dedi.
Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti:
“Bununla beraber Taliban’ın, düzeni sağlama ve en başta ülkenin tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlama konularında sonraki adımlarının neler olacağını çok dikkatli bir biçimde izlememiz gerektiğine inanıyoruz.”
Peskov, Rus diplomatların güvenliğinin nasıl sağlanacağının da yakından izleyecekleri hususlardan birisi olacağını kaydetti.
“Şu anki önceliğimiz bu. İlk başta, Taliban’ın sağladığı bu üstünlüğün gerçekliğe nasıl yansıyacağını görmemiz gerek” diyen Peskov, Rusya’nın istediğinin, Afganistan’da barış ve istikrar sağlanması ve bu ülkenin halkının güvende olması olduğunu belirtti. Ayrıca, Afganistan konusunda ABD ile iletişim içinde olacaklarını da ekledi.

Kremlin: Afganistan’dan kabul edeceğimiz göçmenlerin sayısına karar vermedik

Kremlin Sözcüsü, bir soru karşısında da Rusya’nın Afganistan’dan kabul edeceği göçmenlerin sayısının henüz belirlenmediğini söyledi.
Şu an için Rusya’nın göç servislerinin bu konuyla ilgilendiğini belirten Peskov, bazı sorular cevaplarını buldukça bu konuda izleyecekleri politikanın da netlik kazanacağını kaydetti.
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