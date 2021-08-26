https://tr.sputniknews.com/20210826/kremlin-afganistanda-talibani-taniyip-tanimama-kararini-vermeden-once-izleyecegiz-1048358401.html

Kremlin: Afganistan’da Taliban’ı tanıyıp tanımama kararını vermeden önce izleyeceğiz

Kremlin: Afganistan’da Taliban’ı tanıyıp tanımama kararını vermeden önce izleyeceğiz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ı tanıyıp tanımama konusunda kararını vermediklerini belirtti. Kararlarını vermelerinde... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T15:02+0300

2021-08-26T15:02+0300

2021-08-26T15:02+0300

dünya

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taliban

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında aldığı bir soru karşısında, “Tabii ki de Taliban’ın Afganistan’da üstünlük kurmuş olmasının, yani de facto olarak yönetime gelmiş olmasının, Afganistan topraklarının büyük kısmının Taliban tarafından alınmış olmasının, de facto olarak tamamlanmış bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Fakat Rusya henüz Taliban’ı tanımış değil. Durumun nasıl geliştiğini çok dikkatli bir biçimde izlemekteyiz” dedi.Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: Peskov, Rus diplomatların güvenliğinin nasıl sağlanacağının da yakından izleyecekleri hususlardan birisi olacağını kaydetti.“Şu anki önceliğimiz bu. İlk başta, Taliban’ın sağladığı bu üstünlüğün gerçekliğe nasıl yansıyacağını görmemiz gerek” diyen Peskov, Rusya’nın istediğinin, Afganistan’da barış ve istikrar sağlanması ve bu ülkenin halkının güvende olması olduğunu belirtti. Ayrıca, Afganistan konusunda ABD ile iletişim içinde olacaklarını da ekledi.Kremlin: Afganistan’dan kabul edeceğimiz göçmenlerin sayısına karar vermedikKremlin Sözcüsü, bir soru karşısında da Rusya’nın Afganistan’dan kabul edeceği göçmenlerin sayısının henüz belirlenmediğini söyledi.Şu an için Rusya’nın göç servislerinin bu konuyla ilgilendiğini belirten Peskov, bazı sorular cevaplarını buldukça bu konuda izleyecekleri politikanın da netlik kazanacağını kaydetti.

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rusya, afganistan, taliban, kremlin, dmitriy peskov, göçmen, göç