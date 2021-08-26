https://tr.sputniknews.com/20210826/kuba-lideri-diaz-canel-putine-insani-yardimlar-icin-tesekkur-etti-1048341571.html

Küba lideri Diaz-Canel, Putin'e insani yardımlar için teşekkür etti

Küba lideri Diaz-Canel, Putin'e insani yardımlar için teşekkür etti

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın gönderdiği insani yardımlardan duyduğu... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T00:47+0300

2021-08-26T00:47+0300

2021-08-26T00:47+0300

dünya

rusya

vladimir putin

küba

insani yardım

miguel diaz-canel

telefon görüşmesi

teşekkür

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Diaz-Canel, bugün telefon görüşmesi ikili ilişkileri konuştu.Diaz-Canel, Rusya'nın gönderdiği, gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve ekipmanı da kapsayan insani yardımlar için Küba halkı adına teşekkür etti.Diaz-Canel, Küba'da özellikle zorlu salgın durumu ile dışarıdan uygulanan yaptırım baskısı ışığında bu yardımlara ihtiyaç olduğunu kaydetti.Bu bağlamda Putin ve Diaz-Canel, geçmişe uzanan dostluk ve yardımlaşma geleneklerine dayanan Rusya-Küba ortaklığının stratejik nitelik taşıdığını vurguladı.Başta ticaret ve ekonomi alanı olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve gelecek vaat eden ortak projelerin gerçekleştirilmesi ile ilgili konuları da istişare eden liderler, farklı kanallar üzerinden diyaloğu sürdürme konusunda mutabakat sağladı.

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rusya, vladimir putin, küba, insani yardım, miguel diaz-canel, telefon görüşmesi, teşekkür