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Küba lideri Diaz-Canel, Putin'e insani yardımlar için teşekkür etti
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya lideri Vladimir Putin- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel
© Sputnik/
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın gönderdiği insani yardımlardan duyduğu minnettarlığı dile getirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Diaz-Canel, bugün telefon görüşmesi ikili ilişkileri konuştu.
Diaz-Canel, Rusya'nın gönderdiği, gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve ekipmanı da kapsayan insani yardımlar için Küba halkı adına teşekkür etti.
Diaz-Canel, Küba'da özellikle zorlu salgın durumu ile dışarıdan uygulanan yaptırım baskısı ışığında bu yardımlara ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Bu bağlamda Putin ve Diaz-Canel, geçmişe uzanan dostluk ve yardımlaşma geleneklerine dayanan Rusya-Küba ortaklığının stratejik nitelik taşıdığını vurguladı.
Başta ticaret ve ekonomi alanı olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve gelecek vaat eden ortak projelerin gerçekleştirilmesi ile ilgili konuları da istişare eden liderler, farklı kanallar üzerinden diyaloğu sürdürme konusunda mutabakat sağladı.
Diaz-Canel, Rusya'nın gönderdiği, gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve ekipmanı da kapsayan insani yardımlar için Küba halkı adına teşekkür etti.
Diaz-Canel, Küba'da özellikle zorlu salgın durumu ile dışarıdan uygulanan yaptırım baskısı ışığında bu yardımlara ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Bu bağlamda Putin ve Diaz-Canel, geçmişe uzanan dostluk ve yardımlaşma geleneklerine dayanan Rusya-Küba ortaklığının stratejik nitelik taşıdığını vurguladı.
Başta ticaret ve ekonomi alanı olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve gelecek vaat eden ortak projelerin gerçekleştirilmesi ile ilgili konuları da istişare eden liderler, farklı kanallar üzerinden diyaloğu sürdürme konusunda mutabakat sağladı.