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Küba lideri Diaz-Canel, Putin'e insani yardımlar için teşekkür etti
Küba lideri Diaz-Canel, Putin'e insani yardımlar için teşekkür etti
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın gönderdiği insani yardımlardan duyduğu... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T00:47+0300
2021-08-26T00:47+0300
dünya
rusya
vladimir putin
küba
insani yardım
miguel diaz-canel
telefon görüşmesi
teşekkür
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Diaz-Canel, bugün telefon görüşmesi ikili ilişkileri konuştu.Diaz-Canel, Rusya'nın gönderdiği, gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve ekipmanı da kapsayan insani yardımlar için Küba halkı adına teşekkür etti.Diaz-Canel, Küba'da özellikle zorlu salgın durumu ile dışarıdan uygulanan yaptırım baskısı ışığında bu yardımlara ihtiyaç olduğunu kaydetti.Bu bağlamda Putin ve Diaz-Canel, geçmişe uzanan dostluk ve yardımlaşma geleneklerine dayanan Rusya-Küba ortaklığının stratejik nitelik taşıdığını vurguladı.Başta ticaret ve ekonomi alanı olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve gelecek vaat eden ortak projelerin gerçekleştirilmesi ile ilgili konuları da istişare eden liderler, farklı kanallar üzerinden diyaloğu sürdürme konusunda mutabakat sağladı.
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rusya, vladimir putin, küba, insani yardım, miguel diaz-canel, telefon görüşmesi, teşekkür

Küba lideri Diaz-Canel, Putin'e insani yardımlar için teşekkür etti

00:47 26.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya lideri Vladimir Putin- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel
Rusya lideri Vladimir Putin- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın gönderdiği insani yardımlardan duyduğu minnettarlığı dile getirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Diaz-Canel, bugün telefon görüşmesi ikili ilişkileri konuştu.

Diaz-Canel, Rusya'nın gönderdiği, gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve ekipmanı da kapsayan insani yardımlar için Küba halkı adına teşekkür etti.

Diaz-Canel, Küba'da özellikle zorlu salgın durumu ile dışarıdan uygulanan yaptırım baskısı ışığında bu yardımlara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bu bağlamda Putin ve Diaz-Canel, geçmişe uzanan dostluk ve yardımlaşma geleneklerine dayanan Rusya-Küba ortaklığının stratejik nitelik taşıdığını vurguladı.

Başta ticaret ve ekonomi alanı olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve gelecek vaat eden ortak projelerin gerçekleştirilmesi ile ilgili konuları da istişare eden liderler, farklı kanallar üzerinden diyaloğu sürdürme konusunda mutabakat sağladı.
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