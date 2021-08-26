LC Waikiki maymunu geri döndü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sene uzaktan gerçekleştirilen eğitim - öğretim, 6 Eylül'de yüz yüze başlayacak.Marketing Türkiye'nin aktardığına göre okul alışverişini LC Waikiki online sitesinden yapan herkese nostaljik maymunun kapakta yer aldığı defterler hediye edildi.Tüm öğrencilere sağlık ve başarı dileyen LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, LinkedIn hesabından paylaştığı bir gönderide "Ekibimizden bir arkadaşımızın kızının, 'Ben okula yeni başlıyorum diye LC Waikiki bana hediye göndermiş' diyerek sevincini paylaşması bizleri çok mutlu etti. Tüm güzellikler hep onlarla olsun" dedi.
Yeni eğitim - öğretim yılı öncesi okul alışverişleri başlarken, LC Waikiki nostaljik maymununu defter kapaklarına taşıdı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sene uzaktan gerçekleştirilen eğitim - öğretim, 6 Eylül'de yüz yüze başlayacak.
Marketing Türkiye'nin aktardığına göre okul alışverişini LC Waikiki online sitesinden yapan herkese nostaljik maymunun kapakta yer aldığı defterler hediye edildi.
Tüm öğrencilere sağlık ve başarı dileyen LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, LinkedIn hesabından paylaştığı bir gönderide "Ekibimizden bir arkadaşımızın kızının, 'Ben okula yeni başlıyorum diye LC Waikiki bana hediye göndermiş' diyerek sevincini paylaşması bizleri çok mutlu etti. Tüm güzellikler hep onlarla olsun" dedi.