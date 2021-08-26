https://tr.sputniknews.com/20210826/lc-waikiki-maymunu-geri-dondu-1048357062.html

LC Waikiki maymunu geri döndü

LC Waikiki maymunu geri döndü

Yeni eğitim - öğretim yılı öncesi okul alışverişleri başlarken, LC Waikiki nostaljik maymununu defter kapaklarına taşıdı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T14:28+0300

2021-08-26T14:28+0300

2021-08-26T14:28+0300

maymun

okul

lc waikiki

defterdarlık

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sene uzaktan gerçekleştirilen eğitim - öğretim, 6 Eylül'de yüz yüze başlayacak.Marketing Türkiye'nin aktardığına göre okul alışverişini LC Waikiki online sitesinden yapan herkese nostaljik maymunun kapakta yer aldığı defterler hediye edildi.Tüm öğrencilere sağlık ve başarı dileyen LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, LinkedIn hesabından paylaştığı bir gönderide "Ekibimizden bir arkadaşımızın kızının, 'Ben okula yeni başlıyorum diye LC Waikiki bana hediye göndermiş' diyerek sevincini paylaşması bizleri çok mutlu etti. Tüm güzellikler hep onlarla olsun" dedi.

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maymun, okul, lc waikiki, defterdarlık