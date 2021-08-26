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LC Waikiki maymunu geri döndü
LC Waikiki maymunu geri döndü
Yeni eğitim - öğretim yılı öncesi okul alışverişleri başlarken, LC Waikiki nostaljik maymununu defter kapaklarına taşıdı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T14:28+0300
2021-08-26T14:28+0300
maymun
okul
lc waikiki
defterdarlık
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sene uzaktan gerçekleştirilen eğitim - öğretim, 6 Eylül'de yüz yüze başlayacak.Marketing Türkiye'nin aktardığına göre okul alışverişini LC Waikiki online sitesinden yapan herkese nostaljik maymunun kapakta yer aldığı defterler hediye edildi.Tüm öğrencilere sağlık ve başarı dileyen LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, LinkedIn hesabından paylaştığı bir gönderide "Ekibimizden bir arkadaşımızın kızının, 'Ben okula yeni başlıyorum diye LC Waikiki bana hediye göndermiş' diyerek sevincini paylaşması bizleri çok mutlu etti. Tüm güzellikler hep onlarla olsun" dedi.
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maymun, okul, lc waikiki, defterdarlık

LC Waikiki maymunu geri döndü

14:28 26.08.2021
© Fotoğraf : LC WaikikiLC Waikiki
LC Waikiki - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© Fotoğraf : LC Waikiki
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Yeni eğitim - öğretim yılı öncesi okul alışverişleri başlarken, LC Waikiki nostaljik maymununu defter kapaklarına taşıdı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sene uzaktan gerçekleştirilen eğitim - öğretim, 6 Eylül'de yüz yüze başlayacak.
Marketing Türkiye'nin aktardığına göre okul alışverişini LC Waikiki online sitesinden yapan herkese nostaljik maymunun kapakta yer aldığı defterler hediye edildi.
Tüm öğrencilere sağlık ve başarı dileyen LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, LinkedIn hesabından paylaştığı bir gönderide "Ekibimizden bir arkadaşımızın kızının, 'Ben okula yeni başlıyorum diye LC Waikiki bana hediye göndermiş' diyerek sevincini paylaşması bizleri çok mutlu etti. Tüm güzellikler hep onlarla olsun" dedi.
© Fotoğraf : LC Waikiki
- Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© Fotoğraf : LC Waikiki
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