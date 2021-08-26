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Mehmet Demirkol'dan Bakan Koca'ya: Endişeliyiz
Mehmet Demirkol'dan Bakan Koca'ya: Endişeliyiz
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik mesajında öğrencilerin yarısının aşılı, yarısının aşısız olduğunu belirterek... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T10:49+0300
2021-08-26T10:49+0300
2021-08-26T10:49+0300
türkiye
mehmet demirkol
fahrettin koca
koronavirüs
biontech
koronavirüs aşısı
yüz yüze eğitim
sinovac
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Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik bir mesaj yayınladı.Kişisel Twitter hesabındaki paylaşımında 2007'li öğrencilerin yarısının aşılı, yarısının aşısız olduğunu belirten Demirkol, "Biz veliler de endişeli. Malumunuz okullar da başlıyor" dedi.
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mehmet demirkol, fahrettin koca, koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı, yüz yüze eğitim, sinovac
Mehmet Demirkol'dan Bakan Koca'ya: Endişeliyiz
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik mesajında öğrencilerin yarısının aşılı, yarısının aşısız olduğunu belirterek "Endişeliyiz" dedi.
Spor yorumcusu
Mehmet Demirkol, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik bir mesaj yayınladı.
Kişisel Twitter hesabındaki paylaşımında 2007'li öğrencilerin yarısının aşılı, yarısının aşısız olduğunu belirten Demirkol,
"Biz veliler de endişeli. Malumunuz okullar da başlıyor" dedi.