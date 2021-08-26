https://tr.sputniknews.com/20210826/mehmet-demirkoldan-bakan-kocaya-endiseliyiz-1048349214.html

Mehmet Demirkol'dan Bakan Koca'ya: Endişeliyiz

Mehmet Demirkol'dan Bakan Koca'ya: Endişeliyiz

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik mesajında öğrencilerin yarısının aşılı, yarısının aşısız olduğunu belirterek... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T10:49+0300

2021-08-26T10:49+0300

2021-08-26T10:49+0300

türkiye

mehmet demirkol

fahrettin koca

koronavirüs

biontech

koronavirüs aşısı

yüz yüze eğitim

sinovac

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Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik bir mesaj yayınladı.Kişisel Twitter hesabındaki paylaşımında 2007'li öğrencilerin yarısının aşılı, yarısının aşısız olduğunu belirten Demirkol, "Biz veliler de endişeli. Malumunuz okullar da başlıyor" dedi.

türkiye

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mehmet demirkol, fahrettin koca, koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı, yüz yüze eğitim, sinovac