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https://tr.sputniknews.com/20210826/meksika-donanmasina-ait-helikopter-inis-yaptigi-sirada-dustu-1048341224.html
Meksika Donanmasına ait helikopter, iniş yaptığı sırada düştü
Meksika Donanmasına ait helikopter, iniş yaptığı sırada düştü
Meksika’nın Hidalgo eyaletinde Meksika Donanmasına ait bir helikopter iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak düştü. Helikopterde Veracruz Eyaleti İçişleri... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T00:22+0300
2021-08-26T00:22+0300
2021-08-26T00:40+0300
dünya
meksika
kaza
donanma
helikopter
yaralı
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Meksika’nın Hidalgo eyaletinde yer alan Agua Blanca de Iturbide şehrinde Meksika Donanması'na ait bir helikopter iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak düştü.Helikopterde, Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros ile birlikte 20 kişi bulunduğu ve helikopterin keşif uçuşundan döndüğü belirtildi.Kazada 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirilirken, yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği ifade edildi.
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meksika, kaza, donanma, helikopter, yaralı
Meksika Donanmasına ait helikopter, iniş yaptığı sırada düştü 00:22 26.08.2021 (güncellendi: 00:40 26.08.2021)
Meksika’nın Hidalgo eyaletinde Meksika Donanmasına ait bir helikopter iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak düştü. Helikopterde Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'un da olduğu bildirildi.
Meksika’nın Hidalgo eyaletinde yer alan Agua Blanca de Iturbide şehrinde Meksika Donanması'na ait bir helikopter iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak düştü.
Helikopterde, Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros ile birlikte 20 kişi bulunduğu ve helikopterin keşif uçuşundan döndüğü belirtildi.
Kazada 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirilirken, yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği ifade edildi.