https://tr.sputniknews.com/20210826/meteorolojiden-guneydogu-anadolu-bolgesi-icin-sicak-hava-uyarisi-1048359373.html
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısı
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısı
Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ın sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T15:29+0300
2021-08-26T15:29+0300
2021-08-26T15:29+0300
türkiye
aşırı sıcaklar
hava sıcaklığı
meteoroloji
güneydoğu anadolu bölgesi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugünden itibaren 5 günlük süreçte Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ta hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği bildirildi.Açıklamada, hava sıcaklığının 39-42 derece civarında seyredeceği ifade edildi.Diyarbakır ve Mardin Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da "26-31 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.
türkiye
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aşırı sıcaklar, hava sıcaklığı, meteoroloji, güneydoğu anadolu bölgesi
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısı
Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ın sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugünden itibaren 5 günlük süreçte Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ta
hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin
4 ile 8 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, hava sıcaklığının 39-42 derece civarında seyredeceği ifade edildi.
Diyarbakır ve Mardin Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da "26-31 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.