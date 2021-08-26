https://tr.sputniknews.com/20210826/meteorolojiden-guneydogu-anadolu-bolgesi-icin-sicak-hava-uyarisi-1048359373.html

Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısı

Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ın sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T15:29+0300

2021-08-26T15:29+0300

2021-08-26T15:29+0300

türkiye

aşırı sıcaklar

hava sıcaklığı

meteoroloji

güneydoğu anadolu bölgesi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugünden itibaren 5 günlük süreçte Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ta hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği bildirildi.Açıklamada, hava sıcaklığının 39-42 derece civarında seyredeceği ifade edildi.Diyarbakır ve Mardin Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da "26-31 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.

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güneydoğu anadolu bölgesi

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aşırı sıcaklar, hava sıcaklığı, meteoroloji, güneydoğu anadolu bölgesi