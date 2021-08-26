https://tr.sputniknews.com/20210826/meteorolojiden-uyari-ogleden-sonraya-dikkat-1048344605.html

Meteoroloji'den uyarı: Öğleden sonraya dikkat

Meteoroloji'den uyarı: Öğleden sonraya dikkat

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile yarın Doğu... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T06:32+0300

2021-08-26T06:32+0300

2021-08-26T06:31+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile yarın Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesinde ise, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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2021

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türkiye, hava durumu, uyarı, yağış