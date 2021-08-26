https://tr.sputniknews.com/20210826/michigan-valisini-kacirma-davasinda-ilk-hukum-verildi-1048347358.html
ABD'de Michigan Valisi'ni kaçırma davasında ilk hüküm
ABD'de Michigan Valisi'ni kaçırma davasında ilk hüküm
ABD'de Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmayı planlayan ve yapılan operasyon sonucunda çökertilen örgüt üyelerinin yargılanmasında ilk ceza verildi... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T10:10+0300
2021-08-26T10:10+0300
2021-08-26T10:22+0300
politika
abd
yargılama
gretchen whitmer
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Geçen yıl ekim ayında tutuklanan ve adam kaçırma planıyla suçlanan altı kişiden biri olan Ty Garbin, suçunu kabul ettikten sonra altı yıl hapis cezası aldı. Garbin aynı zamanda, işbirlikçi olduğu iddia edilenlere karşı tanıklık yapacak. Kaçırma planındaki rolü nedeniyle özür dileyen Garbin, diğer 5 kişiyle Whitmer'ın yazlık evini temsilen tuttukları bir evde prova yaptıklarını söyledi. Savcılar, Garbin için 9 yıl hapis cezası isteseler de, bölge hakimi Robert Jonker, cezayı 6 yıldan biraz uzun bir süre olarak belirledi. Öte yandan, diğer sanıkların avukatlarından biri, Garbin'in 'planın beyni olduğunu' savundu. Vali Whitmer ve diğer Demokratlar, söz konusu planı, o zamanki Başkan Donald Trump'ın 'bölücü söyleminin bir sonucu olarak' göstermeye çalıştılar. Ayrıca, FBI'ın olaya yaklaşımı da eleştiri konusu oldu ve şüphelilerle kurduğu temaslar sorgulandı. Ayrıca, çok sayıda muhafazakar uzman ise, FBI'ın 'siyasi saiklerle hareket etmiş olabileceğini' iddia etti ve şüphelileri kaçırma planına itenlerin FBI olduğunu savundu. Sanıkların avukatları da, sanıkların 'adam kaçırmaya yakın' olmaları gerekçesiyle FBI tarafından tuzağa düşürüldüğünü savundu.
https://tr.sputniknews.com/20201008/abd-anayasini-ihlal-ettigi-gerekcesiyle-michigan-valisini-kacirmayi-planlayan-orgut-cokertildi-1042996478.html
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ABD'de Michigan Valisi'ni kaçırma davasında ilk hüküm
10:10 26.08.2021 (güncellendi: 10:22 26.08.2021)
ABD'de Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmayı planlayan ve yapılan operasyon sonucunda çökertilen örgüt üyelerinin yargılanmasında ilk ceza verildi. Şüphelilerden Ty Garbin, 6 yıl hapis cezası aldı.
Geçen yıl ekim ayında tutuklanan ve adam kaçırma planıyla suçlanan altı kişiden biri olan Ty Garbin, suçunu kabul ettikten sonra altı yıl hapis cezası aldı. Garbin aynı zamanda, işbirlikçi olduğu iddia edilenlere karşı tanıklık yapacak. Kaçırma planındaki rolü nedeniyle özür dileyen Garbin, diğer 5 kişiyle Whitmer'ın yazlık evini temsilen tuttukları bir evde prova yaptıklarını söyledi.
Savcılar, Garbin için 9 yıl hapis cezası isteseler de, bölge hakimi Robert Jonker, cezayı 6 yıldan biraz uzun bir süre olarak belirledi. Öte yandan, diğer sanıkların avukatlarından biri, Garbin'in 'planın beyni olduğunu' savundu. Vali Whitmer ve diğer Demokratlar, söz konusu planı, o zamanki Başkan Donald Trump'ın 'bölücü söyleminin bir sonucu olarak' göstermeye çalıştılar. Ayrıca, FBI'ın olaya yaklaşımı da eleştiri konusu oldu ve şüphelilerle kurduğu temaslar sorgulandı.
Ayrıca, çok sayıda muhafazakar uzman ise, FBI'ın 'siyasi saiklerle hareket etmiş olabileceğini' iddia etti ve şüphelileri kaçırma planına itenlerin FBI olduğunu savundu. Sanıkların avukatları da, sanıkların 'adam kaçırmaya yakın' olmaları gerekçesiyle FBI tarafından tuzağa düşürüldüğünü savundu.