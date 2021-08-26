Akar: Türk askerinin Afganistan'dan intikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ürk askerinin Afganistan'dan devam eden tahliyelere ilişkin açıklama yaptı.Bakan Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Türk askerlerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.Bakan Akar, AA muhabirinin, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin sorusunu yanıtladı. Akar, şunları söyledi:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi ile ilgili, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ürk askerinin Afganistan'dan devam eden tahliyelere ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Türk askerlerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
Bakan Akar, AA muhabirinin, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin sorusunu yanıtladı.
Akar, şunları söyledi:
"Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."