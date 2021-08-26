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NBC'ye konuşan Taliban Sözcüsü: 11 Eylül saldırılarının emrini Bin Ladin'in verdiğine dair kanıt yok
17:06 26.08.2021 (güncellendi: 17:28 26.08.2021)
© REUTERS / STRINGERTaliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de basın toplantısı düzenlerken (Ağustos 2021)
© REUTERS / STRINGER
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'yi vuran 11 Eylül 2001 saldırılarının beyninin Usame bin Ladin olduğuna dair kanıt bulunmadığını, Washington'ın savaş bahanesi olarak suçu Kaide liderinin üzerine attığını söyleyerek Amerikalı izleyiciler üzerinde şok etkisi yarattı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın yaptığı anlaşma uyarınca askeri güçleri çekmesiyle birlikte Afganistan yeniden Taliban hakimiyetine girerken, ülkenin tekrar Kaide gibi terör örgütlerine güvenli sığınak haline geleceği korkusunu pekiştiren bir açıklama geldi. Washington'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin taşlarını döşediği Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, NBC News kanalına bağlanıp ABD'yi vuran 11 Eylül 2001 saldırılarının beyninin Kaide lideri Usame bin Ladin olduğuna dair 'kanıt bulunmadığını' söyleyerek Amerikalı izleyiciler üzerinde şok etkisi yarattı.
Afganistan'ın yeni Enformasyon ve Kültür Bakanı olması beklenen Mücahid, Washington'ın Bin Ladin'i o dönemde 'Taliban'a savaş açma bahanesi' olarak suçladığını dile getirdi.
A Taliban spokesman said there was “no proof” Osama bin Laden was involved in the 9/11 attacks. Bin Laden’s well documented role as the plotter of the attacks made him the most wanted fugitive in the world until he was killed by U.S. Navy Seals in 2011. https://t.co/drVaYwszX0— The Washington Post (@washingtonpost) August 26, 2021
'Afgan toprakları kimseye karşı kullanılmayacak'
Taliban Sözcüsü, NBC Nightly News programına verdiği röportajda 'Afganistan'ın teröristler için güvenli sığınak haline gelmeyeceğini' vaat ederken şöyle konuştu:
"Usame bin Ladin Amerikalılar için mesele haline geldiğinde Afganistan'da bulunuyordu. (11 Eylül saldırılarına) müdahil olduğuna dair kanıt yoktu. Buna rağmen biz şimdi Afgan topraklarının kimseye karşı kullanılmayacağı sözünü vermiş bulunuyoruz."
Lol… No one attacked on 9/11…— αηυ кнαιтαη (@17thNakshatraa) August 26, 2021
Taliban spokesman says there is 'no proof' Osama bin Laden was behind 9/11 terror attacks - and claims atrocity was pinned on Afghan-based mastermind as 'an excuse for war'
https://t.co/CvGYz7F7aJ
'20 yıllık savaştan sonra bile kanıt yok'
NBC programcısı Richard Engel'in "Kulağa bunca şeyden sonra bile sorumluluğu kabul etmiyorsunuz gibi geliyor" diye ısrar etmesi üzerine Mücahid şu yanıtı verdi:
"Kanıt yok. 20 yıllık savaştan sonra bile elimizde Bin Ladin'in müdahil olduğuna dair kanıt yok. Bu savaş için haklı bir neden yoktu, sadece bahane üretildi."
"The Taliban has not changed its colors." @SenTomCotton reacts after the spokesman for the Taliban says there's no evidence of Osama Bin Laden's involvement in the 9/11 attacks @BillHemmer @DanaPerino pic.twitter.com/4gYRfOJhza— America's Newsroom (@AmericaNewsroom) August 26, 2021
Bin Ladin'in ses kaydındaki atıf
2977 kişinin ölümüne neden olan 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından dönemin ABD Başkanı George W. Bush, 1996'dan beri Afganistan'ı yöneten Taliban'dan Bin Ladin'i teslim etmesi talebine olumlu yanıt alamayınca Afganistan'ı işgal etmişti. Bin Ladin, 2004'te yayımlanan ses kaydında ABD halkına "Bir diğer Manhattan yaşanmasından kaçınmanızın en iyi yolu Ortadoğu'nun işlerine karışmamanızdır. Güvenlik insan yaşamının önemli bir unsurudur ve özgür insanlar güvenliğinden vazgeçmez" diye seslenmişti. ABD'deki 11 Eylül komisyonunun yayımladığı raporda, 'Taliban lideri Molla Ömer'in karşı çıktığı saldırıların emrini Bin Ladin'in verdiği' sonucuna varılmıştı. Bush'tan sonraki Başkan Barack Obama da Mayıs 2011'de Pakistan'da saklandığı yerleşkeye düzenlenen operasyonda Kaide liderinin öldürüldüğünü açıklamıştı.