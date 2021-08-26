https://tr.sputniknews.com/20210826/nytye-konusan-taliban-sozcusu-muzik-yasak-erkeksiz-kadin-2-gunden-uzun-yolculuk-yapamayacak-1048348655.html

NYT'ye konuşan Taliban Sözcüsü: Müzik yasak, erkeksiz kadın 2 günden uzun yolculuk yapamayacak

NYT'ye konuşan Taliban Sözcüsü: Müzik yasak, erkeksiz kadın 2 günden uzun yolculuk yapamayacak

Afganistan'ın yeni Enformasyon ve Kültür Bakanı olması beklenen Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, The New York Times'a (NYT), Taliban yönetimi altında... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T10:37+0300

2021-08-26T10:37+0300

2021-08-26T11:32+0300

dünya

afganistan

taliban

müzik

vesayet

kadınlar

refakatçi

vasi

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, örgütün 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesi sonrası Batı medyasına ilk röportajı verdi. Müstakbel Enformasyon ve Kültür Bakanı gözüyle bakılan Zabihullah Mücahid, ABD'nin The New York Times gazetesine, Taliban yönetimi altında hayatın nasıl olacağını ana hatlarıyla anlattı.Taliban'ın geleceği inşa etmek için geçmişte olanları unutmak istediğini savunurken şimdiden intikam operasyonlarına başladığı haberlerini reddeden Mücahid, Taliban'ın 1996-2001 dönemindeki gibi yeniden kadınları evde oturmaya veya yüzleri dahil tamamen örtünmeye zorlayacağı endişelerinin 'temelsiz' olduğunu iddia etti. Okul, işyeri, üniversite, hastaneye giderken'Kadınlara getirecekleri yeni erkek vesayet sistemini, evden çıkan kadına erkek vasinin eşlik etmesi şartının sadece üç gün ya da daha uzun süren seyahatler için geçerli olacağını, okula, işyerine, üniversiteye ya da hastaneye giderken geçerli olmayacağını' aktaran Taliban Sözcüsü, kadınların iş hayatına geri dönmelerine izin vereceklerinden, ama bunun için başlarını örtmelerinin şart olduğundan söz etti.Mücahid, salı günkü basın toplantısında, kadınlara yeni kurallar netleşene dek evden çıkmamalarını söylemelerini "Güvenlik güçlerimiz kadınlarla muhatap olma konusunda eğitim almamıştı, bazıları kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmiyor. Bu karar kadınların kötü muamele görmesini engellemek için" diye açıklamıştı.Mücahid, müzik yasağının kamusal alanda geri döneceğini teyit ederken her alanda uygulanacağına işaret etti:"Müzik İslam'da yasaktır, ancak biz insanları baskı uygulamaya gerek kalmadan böyle şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz."İki gün önce Taliban'ın Afganistan Müzik Enstitüsü'ne (ANIM) saldırıp okuldaki tüm enstrümanları parçalayarak kapısına kilit vurmasının görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.Salı günkü basın toplantısında "Taliban güçleri, yabancı olmayanların Kabil Havaalanı'na gidiş yollarını kapattı, bundan sonra sadece yabancı uyruklu kişilerin havalimanına seyahat etmesine izin verilecek" dediği duyurulan Mücahid, bu kez geçerli seyahat belgeleri olan Afganların havaalanına girişinin engellenmeyeceğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210824/taliban-sozcusu-tum-tahliyelerin-31-agustosta-tamamlanmasini-istiyoruz-1048294247.html

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afganistan, taliban, müzik, vesayet, kadınlar, refakatçi, vasi