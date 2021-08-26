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https://tr.sputniknews.com/20210826/okul-cantasi-kac-tlye-doluyor-1048362608.html
Okul çantası kaç TL’ye doluyor?
Okul çantası kaç TL’ye doluyor?
6 Eylül’de yüz yüze eğitime geçilmesi veliler için okul hazırlığı anlamına geliyor. Tüm ürünlerde yaşanan fiyat artışları kırtasiye ürünlerine de yansımış... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T17:26+0300
2021-08-26T17:26+0300
türkiye
eğitim
okul
alışveriş
veli
kırtasiye
çanta
kalem
yüz yüze eğitim
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Yaklaşık 1.5 yılın ardından okullar 6 Eylül’de yüz yüze eğitim için hazırlanıyor. Okulların yüz yüze eğitime başlayacak olması veliler için okul alışverişi anlamına geliyor. Okul alışverişinde en önemli harcama kalemlerinden birisi de kırtasiye ürünleri. Piyasadaki genel fiyat artışları kırtasiye ürünlerine de yansımış durumda. Kırtasiye işletmecileri ise 1.5 yıldır ürün satamadıkları için ellerindeki stoku bitirmek istiyor.Bir yılda fiyatlarda gözle görülür artış yaşandıKırtasiye ürünlerinin satıldığı zincir marketlerinin 2020 yılında aynı dönemde hazırladığı ürün katalogları ile 2021 yılında hazırlandıkları fiyat katalogları ürünlerdeki artışı ortaya koydu. Bir zincir marketin iki kataloğu karşılaştırıldığında, aynı sırt çantası 2020 yılında 39.90 TL’ye satılırken, 2021’de bu fiyat 49.90 TL oldu. 80 gramlık bir top fotokopi kağıdı 2020’de 15.75 TL'ye satılırken, 2021’de 24.50 TL’ye yükseldi. İki kalem ve bir uçtan oluşan kalem seti ise 3.95 TL’den 6.45 TL’ye yükseldi. Lisanslı sulu boya seti ise 19.95 yerine 34.95 TL’ye satılıyor. 96 yapraklı A4 defter ise 2020 yılında 5.50 TL’ye satılırken 2021’de defterin fiyatı 6.50 TL oldu.Okul alışverişinde neler alınıyor?Okula yeni başlayan bir öğrenci için alınacaklar arasında, çanta ve beslenme çantası, kareli, çizgili ve düz defterler, resim ve müzik defteri, yumuşak uçlu kurşun kalem, kırmızı uçlu yumuşak kurşun kalem, kalem kutusu, abaküs, silgi, dosya kağıdı, yapıştırıcı, zımba, defter etiketi, kuru boya, 12’li veya 24'lü pastel boya, sulu boya, fasulye ve sayma çubukları, kalemtıraş, şeffaf dosya, selobant, makas, cetvel seti ve pergel gibi araç gereçler bulunuyor.‘Bir çanta ortalama 250-400 TL arasında hazırlanıyor’Ankara’da kırtasiyecilik yapan İbrahim Serdar Şen “Ortalama ürünlerin bulunduğu bir okul çantası hazırladık. Okula yeni başlayan bir öğrenci için hazırladığımız çantada defterden kaleme, besleme çantasından abaküse kadar her şey yer aldı. Bu ürünleri hesapladığımızda 300 TL tuttu” dedi.Tüm Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri İrem Özkal da “Bu çantayı 200 TL’ye de hazırlayabilirsiniz, 2 bin TL’ye de hazırlayabilirsiniz. Tercihlere ve alınan ürünlere göre fiyatlar değişiyor. Ama yeni okula başlayan bir öğrencinin çantası ortalama olarak 250 ila 400 TL’ye hazırlanabiliyor” diye anlattı.Birinci sınıf velisi olan ve okul alışverişi yapan Yıldız hanım ise “Okuldan liste gelmediği için sadece belli başlı ürünleri satın aldım. Bunların arasında defter, çanta gibi ana kalemler bulunmuyor. Buna rağmen markette kasaya gittiğimde 200 TL ödedim” dedi.‘Zamları yansıtmak istemiyoruz’Okulların kapalı olduğu dönemde yeterince satış yapamadıklarını ifade eden kırtasiyeciler ellerindeki ürünleri bitirmek istiyor. Kırtasiye işletmecisi İbrahim Serdar Şen “Geçen sene okullar açılacak diye ürün aldık. Ama okullar açılmayınca ürünler elimizde kaldı. Biz bu ürünleri eski fiyatlarından satmayı planlıyoruz” dedi. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri İrem Özkal ise “Raflarda ürünlerimiz duruyordu. Bu nedenle ithalata gelen ek vergiler, ham maddeye gelen ek vergiler, pandeminin etkileri kırtasiye ürünlerine yansımadı, yeni aldığımız ürünler ise elbette bir artış oldu. Genel bir okula başlama çantasında önceki seneye göre yüzde 10’luk bir artış söz konusu” değerlendirmesinde bulundu.
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Osman Nuri Cerit
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eğitim, okul, alışveriş, veli, kırtasiye, çanta, kalem, yüz yüze eğitim

Okul çantası kaç TL’ye doluyor?

17:26 26.08.2021
© AAOkul alışverişi
Okul alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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6 Eylül’de yüz yüze eğitime geçilmesi veliler için okul hazırlığı anlamına geliyor. Tüm ürünlerde yaşanan fiyat artışları kırtasiye ürünlerine de yansımış durumda. Zincir marketlerin geçen seneki katalogları ile bu yılki katalogları, fiyat artışını gözler önüne seriyor. Kırtasiye esnafı ise 1.5 yıl sonrasında satış yapabilmenin umudunu taşıyor.
Yaklaşık 1.5 yılın ardından okullar 6 Eylül’de yüz yüze eğitim için hazırlanıyor. Okulların yüz yüze eğitime başlayacak olması veliler için okul alışverişi anlamına geliyor. Okul alışverişinde en önemli harcama kalemlerinden birisi de kırtasiye ürünleri. Piyasadaki genel fiyat artışları kırtasiye ürünlerine de yansımış durumda. Kırtasiye işletmecileri ise 1.5 yıldır ürün satamadıkları için ellerindeki stoku bitirmek istiyor.

Bir yılda fiyatlarda gözle görülür artış yaşandı

Kırtasiye ürünlerinin satıldığı zincir marketlerinin 2020 yılında aynı dönemde hazırladığı ürün katalogları ile 2021 yılında hazırlandıkları fiyat katalogları ürünlerdeki artışı ortaya koydu. Bir zincir marketin iki kataloğu karşılaştırıldığında, aynı sırt çantası 2020 yılında 39.90 TL’ye satılırken, 2021’de bu fiyat 49.90 TL oldu. 80 gramlık bir top fotokopi kağıdı 2020’de 15.75 TL'ye satılırken, 2021’de 24.50 TL’ye yükseldi. İki kalem ve bir uçtan oluşan kalem seti ise 3.95 TL’den 6.45 TL’ye yükseldi. Lisanslı sulu boya seti ise 19.95 yerine 34.95 TL’ye satılıyor. 96 yapraklı A4 defter ise 2020 yılında 5.50 TL’ye satılırken 2021’de defterin fiyatı 6.50 TL oldu.

Okul alışverişinde neler alınıyor?

Okula yeni başlayan bir öğrenci için alınacaklar arasında, çanta ve beslenme çantası, kareli, çizgili ve düz defterler, resim ve müzik defteri, yumuşak uçlu kurşun kalem, kırmızı uçlu yumuşak kurşun kalem, kalem kutusu, abaküs, silgi, dosya kağıdı, yapıştırıcı, zımba, defter etiketi, kuru boya, 12’li veya 24'lü pastel boya, sulu boya, fasulye ve sayma çubukları, kalemtıraş, şeffaf dosya, selobant, makas, cetvel seti ve pergel gibi araç gereçler bulunuyor.

‘Bir çanta ortalama 250-400 TL arasında hazırlanıyor’

Ankara’da kırtasiyecilik yapan İbrahim Serdar Şen “Ortalama ürünlerin bulunduğu bir okul çantası hazırladık. Okula yeni başlayan bir öğrenci için hazırladığımız çantada defterden kaleme, besleme çantasından abaküse kadar her şey yer aldı. Bu ürünleri hesapladığımızda 300 TL tuttu” dedi.
Tüm Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri İrem Özkal da “Bu çantayı 200 TL’ye de hazırlayabilirsiniz, 2 bin TL’ye de hazırlayabilirsiniz. Tercihlere ve alınan ürünlere göre fiyatlar değişiyor. Ama yeni okula başlayan bir öğrencinin çantası ortalama olarak 250 ila 400 TL’ye hazırlanabiliyor” diye anlattı.
Birinci sınıf velisi olan ve okul alışverişi yapan Yıldız hanım ise “Okuldan liste gelmediği için sadece belli başlı ürünleri satın aldım. Bunların arasında defter, çanta gibi ana kalemler bulunmuyor. Buna rağmen markette kasaya gittiğimde 200 TL ödedim dedi.

‘Zamları yansıtmak istemiyoruz’

Okulların kapalı olduğu dönemde yeterince satış yapamadıklarını ifade eden kırtasiyeciler ellerindeki ürünleri bitirmek istiyor. Kırtasiye işletmecisi İbrahim Serdar Şen “Geçen sene okullar açılacak diye ürün aldık. Ama okullar açılmayınca ürünler elimizde kaldı. Biz bu ürünleri eski fiyatlarından satmayı planlıyoruz” dedi.
Tüm Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri İrem Özkal ise “Raflarda ürünlerimiz duruyordu. Bu nedenle ithalata gelen ek vergiler, ham maddeye gelen ek vergiler, pandeminin etkileri kırtasiye ürünlerine yansımadı, yeni aldığımız ürünler ise elbette bir artış oldu. Genel bir okula başlama çantasında önceki seneye göre yüzde 10’luk bir artış söz konusu” değerlendirmesinde bulundu.
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