Kabil Havaalanı yakınında patlama

İngiltere Savunma Bakanlığından Kabil'de havaalanı bölgesindeki patlamaya ilişkin açıklama

İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu olaya acil yanıt vermek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz" ifadesini kullandı.

Bakanlığın basın ofisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kabil'de neler olduğunu ve bunun devam eden tahliye çabalarına etkisini belirlemek için acilen çalışıyoruz. Öncelikli endişemiz, personelimizin, İngiliz vatandaşlarının ve Afganistan vatandaşlarının güvenliği olmaya devam ediyor. Bu olaya acil yanıt vermek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz."