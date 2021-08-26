Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210826/pentagon-kabil-havaalani-yakinlarinda-patlama-meydana-geldi-1048362126.html
Kabil Havaalanı yakınında patlama
Kabil Havaalanı yakınında patlama
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kabil Havaalanı yakınlarında patlama meydana geldiğini duyurdu. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T16:53+0300
2021-08-26T17:35+0300
taliban kontrolünde afganistan
patlama
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
işid
taliban
saldırı
bomba
pentagon
intihar saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048104351_0:0:2921:1643_1920x0_80_0_0_27bd39e783b8b33ca9b2741b9aa6531c.jpg
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048104351_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_c5d90e9a341ab6daff7669eb5256c82e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
patlama, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı , новый онлайн для белой редактуры, işid, taliban, saldırı, bomba, pentagon, intihar saldırısı
Kabil Havalimanında tahliye operasyonu - Sputnik Türkiye

Kabil Havaalanı yakınında patlama

16:53 26.08.2021 (güncellendi: 17:35 26.08.2021)
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kabil Havaalanı yakınlarında patlama meydana geldiğini duyurdu.
ABD'li yetkililer havaalanı bölgesinde meydana gelen patlamanın 'intihar saldırısı' olduğunu öne sürdü.
Yerel kaynakların aktardığına göre saldırı sonucu en az 11 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.
Önce yenilerÖnce eskiler
17:43 26.08.2021
İngiltere Savunma Bakanlığından Kabil'de havaalanı bölgesindeki patlamaya ilişkin açıklama
İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu olaya acil yanıt vermek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz" ifadesini kullandı.
Bakanlığın basın ofisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kabil'de neler olduğunu ve bunun devam eden tahliye çabalarına etkisini belirlemek için acilen çalışıyoruz. Öncelikli endişemiz, personelimizin, İngiliz vatandaşlarının ve Afganistan vatandaşlarının güvenliği olmaya devam ediyor. Bu olaya acil yanıt vermek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz."
17:21 26.08.2021
MSB: Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur
Milli Savunma Bakanlığınca, Kabil Havaalanı dışında iki patlama meydana geldiği, Türk birliğinde herhangi bir hasar, zayiat olmadığı bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" bilgisine yer verildi.
023121
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:44Arnavutköy'de iki aile arasında silahlı kavga çıktı
17:26Okul çantası kaç TL’ye doluyor?
17:21Taksi teklifini reddeden Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nın taksisine, ceza kesildiği ortaya çıktı
17:146 yaşındaki Elisa, koronavirüse yenildi
17:06NBC'ye konuşan Taliban Sözcüsü: 11 Eylül saldırılarının emrini Bin Ladin'in verdiğine dair kanıt yok
17:01Pop müzik efsanelerinden ABBA, yeni bir projeyle geri dönüyor
16:58FSB: Japonya, SSCB'ye karşı bakteriyolojik silahlar kullanmayı planladı
16:58Rusya’da bir adam, kötü haberler yüzünden psikolojisi bozuldu diye televizyon kanalına dava açtı
16:53Kabil Havaalanı yakınında patlama
16:33UEFA Başkanı Ceferin: İstanbul'da fantastik bir Şampiyonlar Ligi finali olacak
16:31YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelerle ilgili yüz yüze eğitim açıklaması
16:24Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sarayında 1150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma
16:22İBB'nin 'yeni taksi' teklifi 8. kez reddedildi
16:18Anastasiadis'ten Tatar'ın 'ırkçılık' suçlamalarına yanıt
16:17Elbistan'da birinci doz aşısını yaptırana altın ve bisiklet hediyesi
16:13Bakanlıktan FSM Köprüsü'nde yapılacak çalışmayla ilgili açıklama
16:04Üniversite tercihleri açıklanmadan, Eskişehir’de kiralık ev fiyatları yüzde 40 arttı
15:57Kanye West 'Donda Stem Player'ı tanıttı
15:51TTB Genel Sekreteri anlattı: Altılı gen testine uymayan mutasyon, Türkiye varyantı olabilir mi?
15:45Rusya'dan WhatsApp, Twitter ve Facebook’a para cezası