https://tr.sputniknews.com/20210826/pop-muzik-efsanelerinden-abba-yeni-bir-projeyle-geri-donuyor-1048362866.html
Pop müzik efsanelerinden ABBA, yeni bir projeyle geri dönüyor
Pop müzik efsanelerinden ABBA, yeni bir projeyle geri dönüyor
39 yıldır müzik dünyasından ayrı olan İsveçli pop müzik grubu ABBA, 5 yeni parçanın bulunduğu bir projeyle yeniden müzik dünyasına döneceğini duyurdu. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T17:01+0300
2021-08-26T17:01+0300
2021-08-26T17:01+0300
yaşam
isveç
konser
pop
sahne
müzik
şarkı
abba
grup
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1972 yılında kurulan ve 1982 yılına kadar aktif bir şekilde müzik yapan İsveçli pop grubu ABBA, hayranlarına müjdeli haberi verdi.Grup, 'ABBA Voyage' ismiyle kurduğu sosyal medya hesapları üzerinden kendi internet siteleri aracılığıyla yeni projesini tanıttı. ABBA grubu, 'hologram turne' adını verdikleri proje için bu siteden bilet alınabileceğini duyurdu.Öte yandan ABBA, hayranlarını sevindirecek yeni 5 şarkının da müjdesini sosyal medya hesapları üzerinden verdi. Ayrıca Eylül 2018'de grup üyelerinden Björn Ulvaeus, 'I Still Have Faith in You' ve 'Don't Shut Me Down' adlı 2 yeni şarkının olduğunu açıklamıştı. Ocak 2019'da ise yine Ulvaeus, hiçbir şarkının henüz bitmediğini ve üçüncü bir şarkı olasılığını ima etmişti.Haziran 2019'da şarkıcı, yeni şarkı ve klibin Kasım 2019'da yayınlanacağını duyurmuş, eylül ayında bir röportajında 2020'de piyasaya sürülecek 5 yeni ABBA şarkısı olduğunu söylemişti.Grup, 2020 yılında da 'çeşitli sebeplerden ötürü' piyasaya sürülemeyen söz konusu şarkıların eylül ayında yayınlanacağını belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20180427/abbadan-otuzbes-yil-sonraiki-yeni-sarki-1033213342.html
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isveç, konser, pop, sahne, müzik, şarkı, abba, grup
Pop müzik efsanelerinden ABBA, yeni bir projeyle geri dönüyor
39 yıldır müzik dünyasından ayrı olan İsveçli pop müzik grubu ABBA, 5 yeni parçanın bulunduğu bir projeyle yeniden müzik dünyasına döneceğini duyurdu.
1972 yılında kurulan ve 1982 yılına kadar aktif bir şekilde müzik yapan İsveçli pop grubu ABBA, hayranlarına müjdeli haberi verdi.
Grup, 'ABBA Voyage' ismiyle kurduğu sosyal medya hesapları üzerinden kendi internet siteleri aracılığıyla yeni projesini tanıttı. ABBA grubu, 'hologram turne' adını verdikleri proje için bu siteden bilet alınabileceğini duyurdu.
Öte yandan ABBA, hayranlarını sevindirecek yeni 5 şarkının da müjdesini sosyal medya hesapları üzerinden verdi.
Ayrıca Eylül 2018'de grup üyelerinden Björn Ulvaeus, 'I Still Have Faith in You' ve 'Don't Shut Me Down' adlı 2 yeni şarkının olduğunu açıklamıştı. Ocak 2019'da ise yine Ulvaeus, hiçbir şarkının henüz bitmediğini ve üçüncü bir şarkı olasılığını ima etmişti.
Haziran 2019'da şarkıcı, yeni şarkı ve klibin Kasım 2019'da yayınlanacağını duyurmuş, eylül ayında bir röportajında 2020'de piyasaya sürülecek 5 yeni ABBA şarkısı olduğunu söylemişti.
Grup, 2020 yılında da 'çeşitli sebeplerden ötürü' piyasaya sürülemeyen söz konusu şarkıların eylül ayında yayınlanacağını belirtiyor.