https://tr.sputniknews.com/20210826/rdif-sputnik-v-ile-asilamadan-sonraki-alti-ayda-koronaviruse-karsi-koruma-artiyor-1048350002.html

RDIF: Sputnik V ile aşılamadan sonraki altı ayda koronavirüse karşı koruma artıyor

RDIF: Sputnik V ile aşılamadan sonraki altı ayda koronavirüse karşı koruma artıyor

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Sputnik V ile aşılandıktan sonraki altı ay içinde organizmanın koronavirüse karşı korumasının arttığını bildirdi. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T11:29+0300

2021-08-26T11:29+0300

2021-08-26T11:28+0300

dünya

koronavirüs

kovid-19

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

sputnik v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047912212_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_b9dbd80f3e18705557298b9e03e972d9.jpg

Arjantin’de yürütülen araştırmada bilim insanları Sputnik V aşısının yapıldığı kişilerden ocak-ağustos döneminde alınan bin 800 kan serumu örneğini inceledi. Çalışmalar sırasında antikor oluşumu ve bu antikorların alfa (İngiltere), beta (Güney Afrika), gamma (Brezilya), delta (Hindistan) ve lambda (Peru) vartantlarına karşı nötralize edici etkisi araştırıldı. RDIF’ten yapılan açıklamaya göre, gözlemler neticesinde aşılamadan sonraki altı ay içinde organizmanın koronavirüsün mutasyon geçirmiş olan yeni varyantlarına karşı korumasının arttığı tespit edildi. Bu durum bu süre zarfında antikorların olgunlaşma sürecinin devam etmesi ve bu antikorların nötralize edici etkisinin artmasından kaynaklanıyor. Rus Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının koronavirüse karşı etkinlik düzeyi yüzde 95’in üzerinde. Aşının virüsün delta varyantına karşı etkinliği de yüzde 83. Aşı toplam nüfusu 4 milyarı aşan 70 ülkede tescil edildi.

https://tr.sputniknews.com/20210805/rdif-sputnik-lightin-diger-asilarla-kombinasyonu-basarili-oldu-1045162320.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, kovid-19, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), sputnik v