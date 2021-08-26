RDIF: Sputnik V ile aşılamadan sonraki altı ayda koronavirüse karşı koruma artıyor

Arjantin’de yürütülen araştırmada bilim insanları Sputnik V aşısının yapıldığı kişilerden ocak-ağustos döneminde alınan bin 800 kan serumu örneğini inceledi. Çalışmalar sırasında antikor oluşumu ve bu antikorların alfa (İngiltere), beta (Güney Afrika), gamma (Brezilya), delta (Hindistan) ve lambda (Peru) vartantlarına karşı nötralize edici etkisi araştırıldı. RDIF’ten yapılan açıklamaya göre, gözlemler neticesinde aşılamadan sonraki altı ay içinde organizmanın koronavirüsün mutasyon geçirmiş olan yeni varyantlarına karşı korumasının arttığı tespit edildi. Bu durum bu süre zarfında antikorların olgunlaşma sürecinin devam etmesi ve bu antikorların nötralize edici etkisinin artmasından kaynaklanıyor. Rus Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının koronavirüse karşı etkinlik düzeyi yüzde 95’in üzerinde. Aşının virüsün delta varyantına karşı etkinliği de yüzde 83. Aşı toplam nüfusu 4 milyarı aşan 70 ülkede tescil edildi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Sputnik V ile aşılandıktan sonraki altı ay içinde organizmanın koronavirüse karşı korumasının arttığını bildirdi.
Arjantin’de yürütülen araştırmada bilim insanları Sputnik V aşısının yapıldığı kişilerden ocak-ağustos döneminde alınan bin 800 kan serumu örneğini inceledi. Çalışmalar sırasında antikor oluşumu ve bu antikorların alfa (İngiltere), beta (Güney Afrika), gamma (Brezilya), delta (Hindistan) ve lambda (Peru) vartantlarına karşı nötralize edici etkisi araştırıldı.
RDIF’ten yapılan açıklamaya göre, gözlemler neticesinde aşılamadan sonraki altı ay içinde organizmanın koronavirüsün mutasyon geçirmiş olan yeni varyantlarına karşı korumasının arttığı tespit edildi. Bu durum bu süre zarfında antikorların olgunlaşma sürecinin devam etmesi ve bu antikorların nötralize edici etkisinin artmasından kaynaklanıyor.
Rus Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının koronavirüse karşı etkinlik düzeyi yüzde 95’in üzerinde. Aşının virüsün delta varyantına karşı etkinliği de yüzde 83. Aşı toplam nüfusu 4 milyarı aşan 70 ülkede tescil edildi.