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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210826/rus-buyukelciligi-afgan-ogrencilerin-ulkeden-tahliyesi-icin-ucak-isteyecegiz-1048342270.html
Rus Büyükelçiliği: Afgan öğrencilerin ülkeden tahliyesi için uçak isteyeceğiz
Rus Büyükelçiliği: Afgan öğrencilerin ülkeden tahliyesi için uçak isteyeceğiz
Rusya'nın Afganistan Büyükelçiliği, Afgan öğrencilerin Rusya'ya tahliyesi konusu üzerinde çalıştıklarını, uçakların eylülde talep edileceğini söyledi. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T01:32+0300
2021-08-26T01:32+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
mariya zaharova
afgan
tahliye
öğrenci
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Rusya'nın Afganistan Büyükelçiliği'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Afgan öğrencilerin Rusya'ya okumak için tahliye edilmesiyle ilgili ortaya çıkan yanlış bilgiler bağlamında, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildiriyoruz. Üniversite öğrencileri için uçaklar eylülde talep edilecek" ifadelerine yer verildi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan’dan ayrılarak istedikleri ülkeye gitmek isteyen tüm Afgan vatandaşlarının tahliyesini sağlamak için sivil havacılık hizmetleri sunmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Sözcü, amaçlarının insani durumdaki kötüleşmeyi engellemek olduğunu kaydetmişti.Afganistan’daki mevcut iktidar temsilcilerinin, Rus uçaklarının Kabil’e iniş ve kalkışları için hiçbir engelin olmadığına garanti verdiğini dile getiren Zaharova, Afganistan’dan ayrılmak isteyen Rusya vatandaşları için de charter seferlerin düzenleneceğini söylemişti.
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rusya, afganistan, mariya zaharova, afgan, tahliye, öğrenci

Rus Büyükelçiliği: Afgan öğrencilerin ülkeden tahliyesi için uçak isteyeceğiz

01:32 26.08.2021
© REUTERS / Mohammad IsmailAfganistan bayrağı
Afganistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail
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Rusya'nın Afganistan Büyükelçiliği, Afgan öğrencilerin Rusya'ya tahliyesi konusu üzerinde çalıştıklarını, uçakların eylülde talep edileceğini söyledi.
Rusya'nın Afganistan Büyükelçiliği'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Afgan öğrencilerin Rusya'ya okumak için tahliye edilmesiyle ilgili ortaya çıkan yanlış bilgiler bağlamında, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildiriyoruz. Üniversite öğrencileri için uçaklar eylülde talep edilecek" ifadelerine yer verildi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan’dan ayrılarak istedikleri ülkeye gitmek isteyen tüm Afgan vatandaşlarının tahliyesini sağlamak için sivil havacılık hizmetleri sunmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Sözcü, amaçlarının insani durumdaki kötüleşmeyi engellemek olduğunu kaydetmişti.
Afganistan’daki mevcut iktidar temsilcilerinin, Rus uçaklarının Kabil’e iniş ve kalkışları için hiçbir engelin olmadığına garanti verdiğini dile getiren Zaharova, Afganistan’dan ayrılmak isteyen Rusya vatandaşları için de charter seferlerin düzenleneceğini söylemişti.
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