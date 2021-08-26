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https://tr.sputniknews.com/20210826/rus-radar-sistemleri-ureticisi-gorunmez-f-35-savas-ucaklarini-nasil-izlediklerini-anlatti-1048358740.html
Rus radar sistemleri üreticisi, 'görünmez' F-35 savaş uçaklarını nasıl izlediklerini anlattı
Rus radar sistemleri üreticisi, 'görünmez' F-35 savaş uçaklarını nasıl izlediklerini anlattı
Rusya'nın geliştirdiği 'Kontenyer' adlı ufuk ötesi radar istasyonlarının ABD yapımı 'görünmez' F-35 savaş uçaklarını belirli uzaklıktaki dalgalar yardımıyla... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T15:11+0300
2021-08-26T15:11+0300
dünya
rusya
radar sistemi
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Radar sistemleri geliştiren Rus 'RTI Sistemı' şirketinin Genel Müdürü Yuriy Anoşko, Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda Sputnik'e demeç verdi.Anoşko, 'Kontenyer' adlı ufuk ötesi radar istasyonlarının ABD yapımı 'görünmez' F-35 savaş uçaklarını belirli uzaklıktaki dalgalar yardımıyla izlediğini söyledi.Anoşko, "Dolayısıyla, F-35'lerin konuşlandıkları yerleri açık kaynaklardan bildiğimiz ve onların havalandıklarını bildiğimiz için onları gördüğümüzü ve onlara takip ettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.Ufuk ötesi istasyonunun kısa dalgalarla çalıştığını ve bu sayede F-35 savaş uçaklarına görünmezlik sağlayan özel kaplamalarının etkisinin azaldığını kaydeden Anoşko, bundan dolayı 'görünmezlik' teknolojilerinin kullanılmasının F-35'lerin tespit edilmesi önünde bir engel teşkil etmediğinin altını çizdi.
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rusya, radar sistemi, radar

Rus radar sistemleri üreticisi, 'görünmez' F-35 savaş uçaklarını nasıl izlediklerini anlattı

15:11 26.08.2021
© DHAF35-A
F35-A - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© DHA
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Rusya'nın geliştirdiği 'Kontenyer' adlı ufuk ötesi radar istasyonlarının ABD yapımı 'görünmez' F-35 savaş uçaklarını belirli uzaklıktaki dalgalar yardımıyla izlediği belirtildi.
Radar sistemleri geliştiren Rus 'RTI Sistemı' şirketinin Genel Müdürü Yuriy Anoşko, Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda Sputnik'e demeç verdi.

Anoşko, 'Kontenyer' adlı ufuk ötesi radar istasyonlarının ABD yapımı 'görünmez' F-35 savaş uçaklarını belirli uzaklıktaki dalgalar yardımıyla izlediğini söyledi.

Anoşko, "Dolayısıyla, F-35'lerin konuşlandıkları yerleri açık kaynaklardan bildiğimiz ve onların havalandıklarını bildiğimiz için onları gördüğümüzü ve onlara takip ettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Ufuk ötesi istasyonunun kısa dalgalarla çalıştığını ve bu sayede F-35 savaş uçaklarına görünmezlik sağlayan özel kaplamalarının etkisinin azaldığını kaydeden Anoşko, bundan dolayı 'görünmezlik' teknolojilerinin kullanılmasının F-35'lerin tespit edilmesi önünde bir engel teşkil etmediğinin altını çizdi.
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