https://tr.sputniknews.com/20210826/rusya-ve-turkiye-askeri-techizat-gelistirmeye-yonelik-ortak-projeler-yurutuyor-1048357683.html

Rusya ve Türkiye, askeri teçhizat geliştirmeye yönelik ortak projeler yürütüyor

Rusya ve Türkiye, askeri teçhizat geliştirmeye yönelik ortak projeler yürütüyor

Rusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un, kara kuvvetleri için teçhizat geliştirme yönünde Türk partnerleri ile projeler yürüttüğü belirtildi. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T14:50+0300

2021-08-26T14:50+0300

2021-08-26T14:50+0300

dünya

rusya

türkiye

rosoboroneksport

proje

askeri teçhizat

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ARMY-2021 savunma forumu çerçevesinde Rosoboroneksport’un basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamada, “Şirket Türk partnerleri ile kara kuvvetleri için teçhizat geliştirme yönünde bir dizi ümit vaat eden proje yürütüyor” ifadeleri kullanıldı.Üçüncü ülkelerin de bu projelerin bazılarından yararlanacağı da kaydedildi.ARMY-2021 forumu 22-28 Ağustos tarihlerinde Moskova bölgesindeki Kubinka’da düzenleniyor.

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rusya, türkiye, rosoboroneksport, proje, askeri teçhizat