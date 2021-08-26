https://tr.sputniknews.com/20210826/rusyada-bir-adam-kotu-haberler-yuzunden-psikolojisi-bozuldu-diye-televizyon-kanalina-dava-acti-1048362358.html

Rusya’da bir adam, kötü haberler yüzünden psikolojisi bozuldu diye televizyon kanalına dava açtı

Rusya’da bir adam, kötü haberler yüzünden psikolojisi bozuldu diye televizyon kanalına dava açtı

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bir adam, kötü haberler yüzünden psikolojisinin bozulduğunu belirterek, Pervıy Kanal’a tazminat davası açtı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T16:58+0300

2021-08-26T16:58+0300

2021-08-26T17:04+0300

yaşam

rusya

st. petersburg

televizyon

mahkeme

psikoloji

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Petrograd Mahkemesi bugün yaptığı açıklamada, Pervıy Kanal’ın bir vatandaş olarak haklarını ihlal ettiğini ileri süren İgor Mirzoyev isimli bir kişinin açtığı davayı kabul ettiğini duyurdu.Şikayet dosyasında davacının genel psikolojik durumu ve duygusal dengesinin bozulması nedeniyle bir psikologla görüşmek zorunda kaldığı aktarılıyor.Mirzoyev, panik atak ve zihninde olur olmaz zamanlarda beliren karmaşık düşüncelerden mustarip olduğunu belirtiyor.Dosyaya göre psikoloğu, Mirzoyev’in bu durumunu ‘kötü haberlerin yoğunlukta olduğu’ iddia edilen Pervıy Kanalı yıllardır düzenli olarak izlemesiyle ilişkilendirmiş.Mahkemeye sunulan bir analizde de kanalda yayınlanan haberlerin yüzde 78.2’sinin ‘suç, askeri çatışmalar ve insan kaynaklı facialara’ ayrıldığı kaydediliyor.Mirzoyev, kanaldan ‘manevi zararı’ için 135 bin dolarlık tazminatın yanı sıra psikolojik sağlığını düzeltmesi için gerekli psikoloğuna ödeyeceği tutar olarak 7 bin dolar talep ediyor.

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rusya, st. petersburg, televizyon, mahkeme, psikoloji