https://tr.sputniknews.com/20210826/rusyada-yeni-asi-tescil-edildi-1048369691.html

Rusya’da yeni aşı tescil edildi

Rusya’da yeni aşı tescil edildi

Rusya Sağlık Bakanlığı, EpiVakKorona-N adı verilen yeni Kovid-19 aşısını tescil etti. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T22:36+0300

2021-08-26T22:36+0300

2021-08-26T22:36+0300

koronavirüs

rusya

aşı

epivakkorona

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Rusya Sağlık Bakanlığı’nın tescil edilen ilaç ve aşılar listesinde yer alan bilgiye göre EpiVakKorona-N, Rusya’nın yeni tescil edilen aşısı oldu. Listenin metninde, “Kovid-19’u önlemeye yönelik peptit antijenlerine dayalı bir aşı. Devlet tescil tarihi: 26 Ağustos 2021” bilgisine yer verildi.Aşının 14-21 gün arayla iki doz şeklinde yapıldığı ifade edilirken yan etkiler olarak iğne yapılan yerde ağrı, kısa süreli ateş ve nadiren Quincke ödemi gösterildi.Aşının, yaşları 18 ilâ 60 arasında olan yetişkinlere yönelik kullanılabileceği ve hamile kadınlara yapılmaması gerektiği ifade edildi.Halihazırda Rusya’da Sputnik V, EpiVakKorona ve KoviVak adlı üç Kovid-19 aşısı kullanılıyor. Üçüncü doz olarak da Sputnik Light yapılıyor.

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rusya, aşı, epivakkorona