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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210826/rusyanin-kabil-buyukelcisi-jirnov-taliban-orta-asya-ile-baris-icinde-olan-sinirlar-istiyor-1048340373.html
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban, Orta Asya ile barış içinde olan sınırlar istiyor
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban, Orta Asya ile barış içinde olan sınırlar istiyor
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban'ın Orta Asya ülkeleriyle barış içinde olan sınırlara ilgi duyduğunu ve gelecekte ticaret ve ekonomik... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T00:03+0300
2021-08-26T00:03+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
işid
afganistan
taliban
kabil
şiiler
dmitriy jirnov
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Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Afganistan'ın büyük bir kısmının Taliban militanları tarafından ele geçirilmesinin ardından ülkedeki mevcut atmosferi ve yeni dönemde yaşanacakları değerlendirdi.Rus medyasına konuşan Jirnov, "Taliban'ın Orta Asya ile barış içinde olan sınırlara ilgi duyduğunu, gelecekte ticaret ve ekonomik işbirliği kurmak istediğini düşünüyorum. Buna ulaşım, enerji ve diğer projeler de dahil" dedi.Rus diplomat, "Taliban, Rusya’nın, yeraltı kaynaklarının işletilmesi dahil Afganistan ekonomisine katılımına açık. İşletmelerimiz bu konuyla ilgilenmeli" ifadelerini kullandı.'Afganistan'daki IŞİD yanlıları saklandı'Afganistan'daki IŞİD varlığına değinen Jirnov, "Anladığım kadarıyla IŞİD'liler saklandı, çünkü çatışma yok. IŞİD'lilerin sayısı az, 4 bin kadar. Yani Taliban'la karşı karşıya gelirlerse meselenin nasıl biteceği malum. Bu yüzden saklandılar" değerlendirmesini yaptı.Taliban’ın iktidarı ele geçirdikten sonra attığı ilk adımların umut verici olduğunu dile getiren Rus Büyükelçi, sözlerini şöyle sürdürdü:IŞİD’in son yıllarda Kabil’e 'elini kolunu sallayarak' girip çıkabildiğini söyleyen Jirnov, "Tek seferde 30-50 Şii öldürebiliyorlardı" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210825/afganistan-ulusal-direnis-cephesi-lideri-mesud-talibana-direnmeye-devam-edecegiz-1048337566.html
Taliban yönetimindeki Afganistan'ın nasıl bir yer olacağını anlamak için Pakistan'a bakmak yeterli olacaktır. Pakistan toprakları üzerinden sürekli Hindistan'a terör saldırıları yapmak için cihatçılar sızıyor ve Hindistan'da Pakistan'ı bu İslamcıları desteklemekle suçluyor. Bu nedenlerden dolayı da iki ülke savaşıyor. Tabii savaşmalarının başka sebepleri de var. Kısacası Afganistan'da Pakistan gibi olacaktır. CSTO ülkelerine sürekli terör saldırıları yapacak cihatçı sızmaları olacaktır.
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rusya, işid, afganistan, taliban, kabil, şiiler, dmitriy jirnov

Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban, Orta Asya ile barış içinde olan sınırlar istiyor

00:03 26.08.2021
© REUTERS / OBTAINED FROM SOCIAL MEDIATaliban savaşçıları
Taliban savaşçıları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / OBTAINED FROM SOCIAL MEDIA
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Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban'ın Orta Asya ülkeleriyle barış içinde olan sınırlara ilgi duyduğunu ve gelecekte ticaret ve ekonomik işbirliği inşa etmek istediğini söyledi.
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Afganistan'ın büyük bir kısmının Taliban militanları tarafından ele geçirilmesinin ardından ülkedeki mevcut atmosferi ve yeni dönemde yaşanacakları değerlendirdi.
Rus medyasına konuşan Jirnov, "Taliban'ın Orta Asya ile barış içinde olan sınırlara ilgi duyduğunu, gelecekte ticaret ve ekonomik işbirliği kurmak istediğini düşünüyorum. Buna ulaşım, enerji ve diğer projeler de dahil" dedi.
Rus diplomat, "Taliban, Rusya’nın, yeraltı kaynaklarının işletilmesi dahil Afganistan ekonomisine katılımına açık. İşletmelerimiz bu konuyla ilgilenmeli" ifadelerini kullandı.

'Afganistan'daki IŞİD yanlıları saklandı'

Afganistan'daki IŞİD varlığına değinen Jirnov, "Anladığım kadarıyla IŞİD'liler saklandı, çünkü çatışma yok. IŞİD'lilerin sayısı az, 4 bin kadar. Yani Taliban'la karşı karşıya gelirlerse meselenin nasıl biteceği malum. Bu yüzden saklandılar" değerlendirmesini yaptı.
Taliban’ın iktidarı ele geçirdikten sonra attığı ilk adımların umut verici olduğunu dile getiren Rus Büyükelçi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"19 Ağustos'ta Şiiler, Kabil'de ve Afganistan'ın diğer birçok kentinde Aşure gününü kutladı. Son 20 yılda ilk kez kimse Şiilere dokunmadı, bombalı saldırı düzenlemedi, öldürmedi, ateş açmadı. Taliban, aksine her ihtimale karşı yürüyüşü koruma altına aldı. Taliban'ın Şiilere yaklaşımı mihenk taşı. Önemli olan, Taliban'ın bu sefer Şiileri, IŞİD'in olası saldırılarına karşı korumayı başarması. Bu, Şiilerin yürüyüşler, etkinlikler düzenlediği büyük kentlerde Taliban'ın güvenli bir şekilde IŞİD'i tabanının altında tuttuğu ve başını çıkarmasına izin vermediği anlamına geliyor. Zira daha önce Şiilere yönelik saldırıların büyük kısmını IŞİD gerçekleştiriyordu."
IŞİD’in son yıllarda Kabil’e 'elini kolunu sallayarak' girip çıkabildiğini söyleyen Jirnov, "Tek seferde 30-50 Şii öldürebiliyorlardı" diye konuştu.
Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Mesud: Taliban’a direnmeye devam edeceğiz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Mesud: Taliban’a direnmeye devam edeceğiz
Dün, 20:47
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Popüler yorumlar
Taliban yönetimindeki Afganistan'ın nasıl bir yer olacağını anlamak için Pakistan'a bakmak yeterli olacaktır. Pakistan toprakları üzerinden sürekli Hindistan'a terör saldırıları yapmak için cihatçılar sızıyor ve Hindistan'da Pakistan'ı bu İslamcıları desteklemekle suçluyor. Bu nedenlerden dolayı da iki ülke savaşıyor. Tabii savaşmalarının başka sebepleri de var. Kısacası Afganistan'da Pakistan gibi olacaktır. CSTO ülkelerine sürekli terör saldırıları yapacak cihatçı sızmaları olacaktır.
SSSergen Salmanoğlu
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