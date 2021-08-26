https://tr.sputniknews.com/20210826/saadet-partili-asilturk-ittifak-sartini-acikladi-20-milletvekili-1048349698.html

Saadet Partili Asiltürk ittifak şartını açıkladı: 20 milletvekili

Saadet Partili Asiltürk ittifak şartını açıkladı: 20 milletvekili

Saadet Partisi'nin hangi ittifakta yer alacağına dair tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, "Seçimlere kadar... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T11:14+0300

2021-08-26T11:14+0300

2021-08-26T11:14+0300

ak parti

afganistan

mhp

seçim

millet ittifakı

milli görüş hareketi

oğuzhan asiltürk

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, partisinin Gençlik Kolları’nın Akçakoca’da gerçekleşen kampında açıklamalarda bulundu.Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’daki gelişmeler ile ilgili yaptığı yazılı bir açıklamada “Milli Görüş Hareketi Lideri” imzasını kullanan Asiltürk, Saadet Partisi'nin hangi ittifakta yer alacağına dair her iki tarafın da teklifine bakacaklarını söyledi.Seçim sürecine kadar iktidar partisi dâhil herhangi bir partiyle birliktelik kurmayacaklarını ifade eden Asiltürk, ittifak şartı olarak ise Meclis’te grup kurma şartını ortaya koydu.Asiltürk şöyle konuştu:Asiltürk Afganistan'daki gelişmelere dair olarak ise "Hiç umulmadık ölçüde Taliban bir başarı kazandı. ‘Biz onlara yardımcı oluruz, destekleriz’ dedim, İslami hassasiyeti olmayanlar tepki göstermeye başladılar bile ama hiç önemli değil” ifadelerini kullandı.

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ak parti, afganistan, mhp, seçim, millet ittifakı, milli görüş hareketi, oğuzhan asiltürk