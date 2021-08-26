https://tr.sputniknews.com/20210826/sabahin-ilk-isiklarinda-kadinlarin-zorlu-mesaisi-tandir-ekmegi-1048354504.html

Sabahın ilk ışıklarında kadınların zorlu mesaisi: Tandır ekmeği

Sabahın ilk ışıklarında kadınların zorlu mesaisi: Tandır ekmeği

Doğu ve Güneydoğu'nun özellikle kırsal kesimlerinde annelerden çocuklarına geçen tandır ekmeği geleneği sürüyor. Sabahın ilk ışıklarında başlayan ve kadınlar... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T13:33+0300

2021-08-26T13:33+0300

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tandır

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Doğu ve Güneydoğu’nun kırsal kesimlerinde neredeyse her evin bir bölmesinin içinde veya önünde bir tandır görmek mümkün. Yıllardır var olan tandır geleneği, annelerden çocuklarına geçerek bugünlere kadar gelmiş. Sabahın ilk ışıklarında başlayan zorlu mesai, 3 saate yakın sürüyor.Çocukların başında büyüdüğü tandır, ailenin nüfusuna göre 4-5 günlük ekmek ihtiyacını karşılıyor. Dumanı, sıcaklığı ve zorluğu nedeniyle tandır kadınların ömründen ömür götürüyor. Erzurum’un Hınıs İlçesi’ne bağlı Yaylaknak Köyü’nde tandır ekmeği yapımı Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.

güneydoğu

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2021

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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