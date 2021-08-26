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Sabahın ilk ışıklarında kadınların zorlu mesaisi: Tandır ekmeği
Sabahın ilk ışıklarında kadınların zorlu mesaisi: Tandır ekmeği
Doğu ve Güneydoğu'nun özellikle kırsal kesimlerinde annelerden çocuklarına geçen tandır ekmeği geleneği sürüyor. Sabahın ilk ışıklarında başlayan ve kadınlar... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T13:33+0300
2021-08-26T13:42+0300
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Doğu ve Güneydoğu’nun kırsal kesimlerinde neredeyse her evin bir bölmesinin içinde veya önünde bir tandır görmek mümkün. Yıllardır var olan tandır geleneği, annelerden çocuklarına geçerek bugünlere kadar gelmiş. Sabahın ilk ışıklarında başlayan zorlu mesai, 3 saate yakın sürüyor.Çocukların başında büyüdüğü tandır, ailenin nüfusuna göre 4-5 günlük ekmek ihtiyacını karşılıyor. Dumanı, sıcaklığı ve zorluğu nedeniyle tandır kadınların ömründen ömür götürüyor. Erzurum’un Hınıs İlçesi’ne bağlı Yaylaknak Köyü’nde tandır ekmeği yapımı Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
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türkiye, sputnik, güneydoğu, doğu, kadın, ekmek, aile, galeri, tandır, фото, fotoğraf

Sabahın ilk ışıklarında kadınların zorlu mesaisi: Tandır ekmeği

13:33 26.08.2021 (güncellendi: 13:42 26.08.2021)
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Doğu ve Güneydoğu'nun özellikle kırsal kesimlerinde annelerden çocuklarına geçen tandır ekmeği geleneği sürüyor. Sabahın ilk ışıklarında başlayan ve kadınlar için bir hayli zor olan mesai, ailenin ekmek ihtiyacına göre haftada bir tekrar ediyor.
Doğu ve Güneydoğu’nun kırsal kesimlerinde neredeyse her evin bir bölmesinin içinde veya önünde bir tandır görmek mümkün. Yıllardır var olan tandır geleneği, annelerden çocuklarına geçerek bugünlere kadar gelmiş. Sabahın ilk ışıklarında başlayan zorlu mesai, 3 saate yakın sürüyor.
Çocukların başında büyüdüğü tandır, ailenin nüfusuna göre 4-5 günlük ekmek ihtiyacını karşılıyor. Dumanı, sıcaklığı ve zorluğu nedeniyle tandır kadınların ömründen ömür götürüyor. Erzurum’un Hınıs İlçesi’ne bağlı Yaylaknak Köyü’nde tandır ekmeği yapımı Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
© Sputnik / Sertaç Kayar

Kadınlar, tandır için sabah erken saatte kalkıyor.

Kadınlar, tandır için sabah erken saatte kalkıyor. - Sputnik Türkiye
1/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Kadınlar, tandır için sabah erken saatte kalkıyor.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Aile nüfusuna göre önce hamur yoğruluyor.

Aile nüfusuna göre önce hamur yoğruluyor. - Sputnik Türkiye
2/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Aile nüfusuna göre önce hamur yoğruluyor.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Ardından odun, tezek, kurumuş yaprak gibi malzemelerle tandır yakılıyor.

Ardından odun, tezek, kurumuş yaprak gibi malzemelerle tandır yakılıyor. - Sputnik Türkiye
3/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Ardından odun, tezek, kurumuş yaprak gibi malzemelerle tandır yakılıyor.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Ardından odun, tezek, kurumuş yaprak gibi malzemelerle tandır yakılıyor.

Ardından odun, tezek, kurumuş yaprak gibi malzemelerle tandır yakılıyor. - Sputnik Türkiye
4/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Ardından odun, tezek, kurumuş yaprak gibi malzemelerle tandır yakılıyor.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Tandır ısındıktan sonra hamur açma işlemine geçiliyor.

Tandır ısındıktan sonra hamur açma işlemine geçiliyor. - Sputnik Türkiye
5/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Tandır ısındıktan sonra hamur açma işlemine geçiliyor.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Tandır evlerinin üstünde bulunan havalandırma deliklerinden içeriye süzülen ışığın dumanla buluşması ile un ışık taneleri gibi etrafa saçılıyor.

Tandır evlerinin üstünde bulunan havalandırma deliklerinden içeriye süzülen ışığın dumanla buluşması ile un ışık taneleri gibi etrafa saçılıyor. - Sputnik Türkiye
6/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Tandır evlerinin üstünde bulunan havalandırma deliklerinden içeriye süzülen ışığın dumanla buluşması ile un ışık taneleri gibi etrafa saçılıyor.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Hamur açma işlemi uzunca bir süre devam ediyor.

Hamur açma işlemi uzunca bir süre devam ediyor. - Sputnik Türkiye
7/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Hamur açma işlemi uzunca bir süre devam ediyor.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Kız çocukları, bütün işlemlerde annelerinin yanından ayrılmıyor.

Kız çocukları, bütün işlemlerde annelerinin yanından ayrılmıyor. - Sputnik Türkiye
8/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Kız çocukları, bütün işlemlerde annelerinin yanından ayrılmıyor.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Açılan hamur, sıcak tandıra vuruluyor.

Açılan hamur, sıcak tandıra vuruluyor. - Sputnik Türkiye
9/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Açılan hamur, sıcak tandıra vuruluyor.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Saatlerce ekmeğin çıkmasını bekleyen çocuklar, ilk ekmeğin tadına bakıyor.

Saatlerce ekmeğin çıkmasını bekleyen çocuklar, ilk ekmeğin tadına bakıyor. - Sputnik Türkiye
10/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Saatlerce ekmeğin çıkmasını bekleyen çocuklar, ilk ekmeğin tadına bakıyor.

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