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https://tr.sputniknews.com/20210826/sabikalar-karisinca-cezasi-ertelenmedi-1048350417.html
Sabıkalar karışınca cezası ertelenmedi
Sabıkalar karışınca cezası ertelenmedi
Avukatla kavga etmesinin ardından hakkında dava açılan Hakan Kaçar, kendisi ile aynı ismi taşıyan başka birisinin sabıkası adına işlenince cezası ertelenmedi... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T11:43+0300
2021-08-26T11:48+0300
türkiye
yargıtay
mahkeme
ceza
kavga
sabıka
avukat
para cezası
hakan kaçar
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Hakaret ve tehdit suçlamasıyla yargılandığı mahkemece para cezasına çarptırılan Hakan Kaçar, kendisiyle aynı ismi taşıyan başka bir kişinin sabıka dosyasının, adına işlenmesi nedeniyle ceza ertelemesinden yararlanamadı. Kaçar, hatayı yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.Milliyet’ten Elif Altın’ın haberine göre Tekirdağ’da 24 Eylül 2012’de avukat Ö.A. icra dairesi görevlileri ile TS yapı fabrikasına haciz işlemi yapmak için gitti.İddiaya göre avukat Ö. A. haciz sırasında iş yerinde çalışan E.G.’ye “gözlerin senin mi yoksa lens mi çok güzel gözlerin var” diyerek tacizde bulundu. Bunun üzerine E.G. bu durumu fabrikada çalışan çalışma arkadaşlarına söyledi. Daha sonra avukat Ö.A. ile 3 çalışan arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü.Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine avukat Ö.A., hakkında “cinsel taciz” suçundan, Hakan Kaçar hakkında, “mala zarar vermek”, “Yaralama”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından diğer iki sanık hakkında da “hakaret” ve “tehdit” suçlarından dava açıldı.Hakan Kaçar mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddederek beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti.Yargılama sonunda mahkeme, Hakan Kaçar’ı, 7 bin 740 TL adli para cezasına çarptırdı. Hakkında HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) uygulanmasını bekleyen Kaçar’ mahkemenin kararıyla şoke oldu. Mahkeme, Kaçar’ın daha önce hakkında kasıtlı bir suçtan verilmiş 3 aydan fazla hapis cezası dahil üzere hapis cezalarının olması, suç işleme hususundaki olumsuz eğilimi ve suçun işlenmesindeki özelliklerini dikkate alarak verilen cezanın ertelenmesine veya HAGB hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.Bu aslında Kaçar’ın aldığı tek cezaydı. Daha önce hakkında başka bir davadan sabıka olmayan Kaçar bu durumu araştırınca dosyaya giren sabıka kaydının kendisiyle aynı isim ve soy ismine sahip olan başka bir Hakan Kaçar’a ait olduğunu, yapılan hata sonunda başkasının sabıkasının kendi dosyasına girdiğini tespit etti. Hemen Yargıtay’a itiraz da bulunan Kaçar temyiz dilekçesinde, mahkemenin delillerin takdirinde ve kanun maddelerinde uygulamada hata ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Bu olayda kimin sorumluluğu varsa savcılığa şikayetçi olacağım'Ancak Yargıtay temyiz davasının esastan reddine hükmederek yerel mahkemenin verdiği hükmün onaylanmasına karar verdi.Kaçar, “Savcılığa şikayetçi olacağım. Benim sabıka kaydımı başkasının sabıka kaydıyla karıştırdıkları için aldığım cezada HAGB uygulanmadı. Ben yapılan ve düzeltilmeyen hata yüzünden bu para cezasını ödemek zorunda bırakıldım. Bu olayda kimin sorumluluğu varsa savcılığa şikayetçi olacağım” dedi.
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yargıtay, mahkeme, ceza, kavga, sabıka, avukat, para cezası, hakan kaçar

Sabıkalar karışınca cezası ertelenmedi

11:43 26.08.2021 (güncellendi: 11:48 26.08.2021)
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
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Avukatla kavga etmesinin ardından hakkında dava açılan Hakan Kaçar, kendisi ile aynı ismi taşıyan başka birisinin sabıkası adına işlenince cezası ertelenmedi. Kaçar, şimdi hatayı yapan kişiler hakkında hukuk savaşı başlatacak.
Hakaret ve tehdit suçlamasıyla yargılandığı mahkemece para cezasına çarptırılan Hakan Kaçar, kendisiyle aynı ismi taşıyan başka bir kişinin sabıka dosyasının, adına işlenmesi nedeniyle ceza ertelemesinden yararlanamadı. Kaçar, hatayı yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
Milliyet’ten Elif Altın’ın haberine göre Tekirdağ’da 24 Eylül 2012’de avukat Ö.A. icra dairesi görevlileri ile TS yapı fabrikasına haciz işlemi yapmak için gitti.
İddiaya göre avukat Ö. A. haciz sırasında iş yerinde çalışan E.G.’ye “gözlerin senin mi yoksa lens mi çok güzel gözlerin var” diyerek tacizde bulundu. Bunun üzerine E.G. bu durumu fabrikada çalışan çalışma arkadaşlarına söyledi. Daha sonra avukat Ö.A. ile 3 çalışan arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine avukat Ö.A., hakkında “cinsel taciz” suçundan, Hakan Kaçar hakkında, “mala zarar vermek”, “Yaralama”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından diğer iki sanık hakkında da “hakaret” ve “tehdit” suçlarından dava açıldı.
Hakan Kaçar mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddederek beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti.
Yargılama sonunda mahkeme, Hakan Kaçar’ı, 7 bin 740 TL adli para cezasına çarptırdı. Hakkında HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) uygulanmasını bekleyen Kaçar’ mahkemenin kararıyla şoke oldu. Mahkeme, Kaçar’ın daha önce hakkında kasıtlı bir suçtan verilmiş 3 aydan fazla hapis cezası dahil üzere hapis cezalarının olması, suç işleme hususundaki olumsuz eğilimi ve suçun işlenmesindeki özelliklerini dikkate alarak verilen cezanın ertelenmesine veya HAGB hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.
Bu aslında Kaçar’ın aldığı tek cezaydı. Daha önce hakkında başka bir davadan sabıka olmayan Kaçar bu durumu araştırınca dosyaya giren sabıka kaydının kendisiyle aynı isim ve soy ismine sahip olan başka bir Hakan Kaçar’a ait olduğunu, yapılan hata sonunda başkasının sabıkasının kendi dosyasına girdiğini tespit etti. Hemen Yargıtay’a itiraz da bulunan Kaçar temyiz dilekçesinde, mahkemenin delillerin takdirinde ve kanun maddelerinde uygulamada hata ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Mahkeme dosyasında bulunan sabıka kaydı bana ait değildir. Benimle aynı isim ve doğum tarihli başka bir kişiye ait olan sabıka kaydına dayanılarak verilen cezada tecil hükümlerinin uygulanmaması da ayrıca mağduriyetime sebep olmuştur.”

'Bu olayda kimin sorumluluğu varsa savcılığa şikayetçi olacağım'

Ancak Yargıtay temyiz davasının esastan reddine hükmederek yerel mahkemenin verdiği hükmün onaylanmasına karar verdi.
Kaçar, “Savcılığa şikayetçi olacağım. Benim sabıka kaydımı başkasının sabıka kaydıyla karıştırdıkları için aldığım cezada HAGB uygulanmadı. Ben yapılan ve düzeltilmeyen hata yüzünden bu para cezasını ödemek zorunda bırakıldım. Bu olayda kimin sorumluluğu varsa savcılığa şikayetçi olacağım” dedi.
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