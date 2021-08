https://tr.sputniknews.com/20210826/sanliurfada-asiretlerden-asi-cagrisi-4-doz-tanimlanirsa-yaptiracagim-1048356583.html

Şanlıurfa'da aşiretlerden aşı çağrısı: '4. doz tanımlanırsa yaptıracağım'

Şanlıurfa'da aşiretlerden aşı çağrısı: '4. doz tanımlanırsa yaptıracağım'

18 yaş ve üstünde en az bir doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vurulma oranında yüzde 53.8 ile Türkiye'nin kırmızı kategoride kalan tek kenti olan... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde sağlık teşkilatı, güvenlik birimleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının aşılanma oranını yükseltmeye yönelik çabalara bir destek de kentin aşiretlerinden geldi.Siverek Ziraat Odası Başkanı ve Bucak aşireti ileri geleni Ahmet Bucak, hem aile hem çiftçi çevresindeki herkese aşıyı tavsiye ettiklerini söyledi.Aşıyı teşvik için çiftçilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Bucak, şöyle konuştu:‘Tek çözümünün aşı olduğu aşikardır’İzol aşiretinin önde gelen isimlerinden Hasan İzol da Şanlıurfa'nın aşılama konusunda en geride olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Salgınla mücadelenin en etkin çözümünün aşı olduğunu vurgulayan İzol, şunları kaydetti:Hastalığın çok sayıda can aldığını, yürekler yaktığını bildiklerini aktaran İzol, insanlardan aşıların yan etkilerine yönelik söylentilere itibar etmemelerini istedi.Badıllı aşireti ileri geleni Sait Badıllı ise 3 doz aşı olduğunu söyledi:‘280 üyeyle toplu aşı olduk’Şeyhanlı aşireti önde geleni Mehmet Emin Şeyhanlıoğlu da salgının başından itibaren devletin almış olduğu her tedbire harfiyen uyduklarını dile getirdi.Herkese, her yerde aşı çağrısı yaptıklarını vurgulayan Şeyhanlıoğlu, "Ben 2. doz aşımı oldum. Aşı çağrısına uyarak 280 üyeyle toplu aşı olduk. Bütün aşiret üyelerimiz çevresine aşı olmalarına yönelik tavsiyede bulunuyor. Sağlıkçılarımızı köyümüze davet ettik. Çevremizdeki akrabalarımız da sağ olsun bizi kırmadı, aşı oldu" değerlendirmesinde bulundu.

