Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210826/sanliurfada-asiretlerden-asi-cagrisi-4-doz-tanimlanirsa-yaptiracagim-1048356583.html
Şanlıurfa'da aşiretlerden aşı çağrısı: '4. doz tanımlanırsa yaptıracağım'
Şanlıurfa'da aşiretlerden aşı çağrısı: '4. doz tanımlanırsa yaptıracağım'
18 yaş ve üstünde en az bir doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vurulma oranında yüzde 53.8 ile Türkiye'nin kırmızı kategoride kalan tek kenti olan... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T14:20+0300
2021-08-26T14:22+0300
koronavirüs
aşiret
çağrı
türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048356555_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c94e1b39e9106f8470a5329969312ce8.jpg
Şanlıurfa Valiliği koordinesinde sağlık teşkilatı, güvenlik birimleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının aşılanma oranını yükseltmeye yönelik çabalara bir destek de kentin aşiretlerinden geldi.Siverek Ziraat Odası Başkanı ve Bucak aşireti ileri geleni Ahmet Bucak, hem aile hem çiftçi çevresindeki herkese aşıyı tavsiye ettiklerini söyledi.Aşıyı teşvik için çiftçilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Bucak, şöyle konuştu:‘Tek çözümünün aşı olduğu aşikardır’İzol aşiretinin önde gelen isimlerinden Hasan İzol da Şanlıurfa'nın aşılama konusunda en geride olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Salgınla mücadelenin en etkin çözümünün aşı olduğunu vurgulayan İzol, şunları kaydetti:Hastalığın çok sayıda can aldığını, yürekler yaktığını bildiklerini aktaran İzol, insanlardan aşıların yan etkilerine yönelik söylentilere itibar etmemelerini istedi.Badıllı aşireti ileri geleni Sait Badıllı ise 3 doz aşı olduğunu söyledi:‘280 üyeyle toplu aşı olduk’Şeyhanlı aşireti önde geleni Mehmet Emin Şeyhanlıoğlu da salgının başından itibaren devletin almış olduğu her tedbire harfiyen uyduklarını dile getirdi.Herkese, her yerde aşı çağrısı yaptıklarını vurgulayan Şeyhanlıoğlu, "Ben 2. doz aşımı oldum. Aşı çağrısına uyarak 280 üyeyle toplu aşı olduk. Bütün aşiret üyelerimiz çevresine aşı olmalarına yönelik tavsiyede bulunuyor. Sağlıkçılarımızı köyümüze davet ettik. Çevremizdeki akrabalarımız da sağ olsun bizi kırmadı, aşı oldu" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210728/saglik-bakani-iki-doz-asi-olunmamasi-asilama-programimizin-basariya-ulasmasindaki-en-riskli-1045080637.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048356555_118:0:766:486_1920x0_80_0_0_399665662f4aad4647834e768ec91a77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aşiret, çağrı, türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi

Şanlıurfa'da aşiretlerden aşı çağrısı: '4. doz tanımlanırsa yaptıracağım'

14:20 26.08.2021 (güncellendi: 14:22 26.08.2021)
© AAŞanlıurfa'da aşiretler
Şanlıurfa'da aşiretler - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
Abone ol
18 yaş ve üstünde en az bir doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vurulma oranında yüzde 53.8 ile Türkiye'nin kırmızı kategoride kalan tek kenti olan Şanlıurfa'nın önde gelen aşiretlerinin temsilcileri, vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.
Şanlıurfa Valiliği koordinesinde sağlık teşkilatı, güvenlik birimleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının aşılanma oranını yükseltmeye yönelik çabalara bir destek de kentin aşiretlerinden geldi.
Siverek Ziraat Odası Başkanı ve Bucak aşireti ileri geleni Ahmet Bucak, hem aile hem çiftçi çevresindeki herkese aşıyı tavsiye ettiklerini söyledi.
Aşıyı teşvik için çiftçilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Bucak, şöyle konuştu:
"Biz arkadaşlarımıza diyoruz ki kendiniz için olmasa bile sevdikleriniz için aşı olun çünkü bu hastalığı dışarıda kapabilirsiniz. Evde sevdiklerinize, anne ya da babanıza, evladınıza, saygı duyduğunuz bir büyüğünüze bulaştırabilirsiniz. Buna sebebiyet vermemek için aşı olun. Genel bir çağrı da yapıyorum, aşıdan kaçmayın. Güvenli bir yaşam için aşı olun, sevdikleriniz için aşı olun. Siverekli bir kanaat önderi olarak bu konudaki çabalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımızı ve çevremizdeki insanları bu konuda teşvik ediyor hatta ısrar ediyoruz. Bir an önce aşılarımızı yaparak kırmızı kategoriden çıkmamız ve normale dönmemiz gerekiyor."

‘Tek çözümünün aşı olduğu aşikardır’

İzol aşiretinin önde gelen isimlerinden Hasan İzol da Şanlıurfa'nın aşılama konusunda en geride olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Salgınla mücadelenin en etkin çözümünün aşı olduğunu vurgulayan İzol, şunları kaydetti:

"Kendim üç doz aşı oldum, hatta 4. doz tanımlandığında yaptırmayı düşünüyorum. Bu hastalıktan kurtulmanın tek çözümünün aşı olduğunu biliyoruz. Öyle bir durum ki öyle bir hastalık ki bir hastanede tek başınıza, yanınızda bir yakınınız gelemeden, kimsesiz bir şekilde en önemlisi bir nefese muhtaç olmak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi bunları çözmenin bu durumlara gelmemenin, böyle bir sorunla karşılaşmamanın tek çözümünün aşı olduğu aşikardır. İnsanlarımıza, vatandaşlarımıza, halkımıza ve bölgedeki arkadaşlarımıza aşıyla ilgili kesinlikle fazlasıyla duyarlı olmalarını, aşılarını hiçbir şekilde bir saniye bile geciktirmeden olmaları gerektiğini, bu konuda ailelerini, çevrelerini teşvik etmeleri gerektiğini öneriyoruz."

Hastalığın çok sayıda can aldığını, yürekler yaktığını bildiklerini aktaran İzol, insanlardan aşıların yan etkilerine yönelik söylentilere itibar etmemelerini istedi.
Badıllı aşireti ileri geleni Sait Badıllı ise 3 doz aşı olduğunu söyledi:
"Aşı olmayınca kucaklaşma olmuyor, düğün olmuyor. Bütün aşiretlere de söylüyoruz aşı olmak şarttır, zorundayız. Şanlıurfa'ya, köylere ve aşiretlere aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Aşı olmadan yarının ne olacağını kestirmek çok daha zorlaşıyor. İnşallah millet de ilgi gösteriyor. Dün sağlık ocağındaydım millet bayağı aşı olmak için gelmişti. Son zamanlarda aşı olmaya yönelik talep yoğunluğu var. Bir an önce aşı olarak pandemi belasından kurtulmak için gayret ediyoruz. Herkes huzurlu oturup konuşup sarılsın istiyoruz."

‘280 üyeyle toplu aşı olduk’

Şeyhanlı aşireti önde geleni Mehmet Emin Şeyhanlıoğlu da salgının başından itibaren devletin almış olduğu her tedbire harfiyen uyduklarını dile getirdi.
Herkese, her yerde aşı çağrısı yaptıklarını vurgulayan Şeyhanlıoğlu, "Ben 2. doz aşımı oldum. Aşı çağrısına uyarak 280 üyeyle toplu aşı olduk. Bütün aşiret üyelerimiz çevresine aşı olmalarına yönelik tavsiyede bulunuyor. Sağlıkçılarımızı köyümüze davet ettik. Çevremizdeki akrabalarımız da sağ olsun bizi kırmadı, aşı oldu" değerlendirmesinde bulundu.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2021
DÜNYA
Sağlık Bakanı: Aktif vakaların yüzde 87'si aşıları tamamlanmamış kişiler
28 Temmuz, 19:52
500000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:36Sosyal medya fenomenlerine 'izinsiz çekiliş' soruşturması
14:33Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması
14:32İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı'ndan Kabil Havaalanı yakınlarında 'intihar saldırısı' uyarısı
14:28LC Waikiki maymunu geri döndü
14:24'Üniversite kuracağız' diyerek 75 kişiyi toplamda 11 milyon lira dolandırdılar
14:20Şanlıurfa'da aşiretlerden aşı çağrısı: '4. doz tanımlanırsa yaptıracağım'
14:11Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında yeni rekor
14:06Eski Dışişleri Bakanı Çetin: Türkiye, Taliban’ı ikna edebilmek için Pakistan’ı araya sokmaya çalıştı
14:00CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir' diyen herkesle kucaklaşacağız
13:57Bahçeli: Ne terör saldırıları ne düzensiz göç akınları Türk milletinin istikbalini karartamayacak
13:56İngiltere'de polis, 3 süpermarketi kapattı: 'Aldığınız ürünleri atın'
13:52Ankara'da aslan kükreme sesi mahalleliyi korkutuyor
13:34Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal'a Yunanistan'da engel
13:33Diyanet: Kurbağa, yengeç, kaplumbağa veya su yılanının yenmesi helal değildir
13:33Sabahın ilk ışıklarında kadınların zorlu mesaisi: Tandır ekmeği
13:23Yıllarca şiddet gördüğü eşini öldürmüştü: 1.5 aylık hamile olduğunu öğrendi
13:11Dev kaplumbağanın kuş avlayıp yediği ilk kez belgelendi
13:09Çiftçiden cenazesine katılamadığı teyzesine videolu veda: Koyunları kalp şeklinde bir araya getirdi
13:07Bakan Koca'dan Şanlıurfa uyarısı: Risk çok yüksek
12:58Azerbaycan: Ermenistan ordusu mevzilerimize ateş açtı