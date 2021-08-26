https://tr.sputniknews.com/20210826/selvi-imamoglunun-chp-genel-baskanligina-yoneldigi-ifade-ediliyor-1048346155.html

Selvi: İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanlığı’na yöneldiği ifade ediliyor

Selvi: İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanlığı’na yöneldiği ifade ediliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'yle ilgili kulis bilgilerine yer verdiği yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T09:24+0300

2021-08-26T09:24+0300

2021-08-26T09:24+0300

politika

ekrem imamoğlu

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'İmamoğlu, rotayı CHP Genel Başkanlığı’na mı çevirdi' başlığıyla yayımlanan yazısında 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun muhalefet açısından yakıcı bir soruna dönüşeceğinin görüldüğünü söyledi.Cumhur İttifakı'nın adayının belli olduğunu hatırlatan Selvi, "Terazi şaşar ancak Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en ufak bir şaşma olmaz. O nedenle Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için başka birini düşündüğü, yok son anda parlamenter sisteme dönüp, yerine başkasını aday göstereceği yönündeki yorumların bir karşılığı yok. En azından Erdoğan’ın nezdinde" diye yazdı.Selvi, yerel seçimlerin kazanılmasıyla birlikte muhalefette umutların arttığını, rekabetin kızıştığını belirterek "O nedenle cumhurbaşkanı adaylığına soyunan çok ama şimdilik isim yok" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok kritik iki hamle yaptığını dile getiren Selvi, bunları "Cumhurbaşkanı adayı olduğu mesajını verdi", "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin çok öne çıktığı bir dönemde belediye başkanlarının adaylığına sıcak bakmadığını söyledi" olarak sıraladı. Selvi, şöyle devam etti:"Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle hem kendi isminin öne çıkmasını sağladı, hem de Yavaş ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı rekabetine girmesinin önünü kesti. Doğru bir hamle yaptı.Mansur Yavaş'ın oranıAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamasına değineceğim. Ama önce Optimar’ın son anketinden Yavaş’la ilgili bir sonucu paylaşmak istiyorum.Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan karşısında muhalefetin adayı olarak en yüksek orana Mansur Yavaş ulaşıyor. Ankete katılanlar yüzde 46.7 ile Erdoğan derken, Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 41.8 çıkıyor.Erdoğan karşısında İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 36.4, Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 31.8 çıkıyor. Bu demektir ki Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’ndan 10 puan, İmamoğlu’ndan ise 5 puan önde çıkıyor.Açıklaması ne anlama geliyor?Mansur Yavaş buna rağmen, 'Benim Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında bir şey yapmam mümkün olamaz. Onun vesilesi ile adımızı duyurduk. Bir iz bırakıyoruz. Genel başkanların elini rahatlatmamız lazım. Biz imkân varsa Ankara’nın yüzde yüzünü memnun etmek istiyoruz' dedi.Kimi bu açıklamayı 'Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayı olmadığını ilan etti. Bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istediğini ifade etti' diye okudu. Kimi de 'Cumhurbaşkanı adayı değilim demediği sürece masada konuşulacak isimlerden biri olmaya devam edecek' dedi.Nasıl yorumlandı?Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı için Millet İttifakı liderlerini adres gösterdi. Ama 'Ben aday değilim' demedi. Siyaset bazen ne dediği üzerinden değil, ne demediği noktasından okunur.Mansur Yavaş’ın, Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayı olmayacağını bildirdiğini yazan biri olarak, bu açıklamayı cumhurbaşkanlığı adayı olmak değil, bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istiyor diye okudum. Ama Mansur Yavaş kapıyı da tam kapatmadı. 'Doğmamış çocuğa don biçilmez' dedi. Demirel boşuna dememiş, 'Cumhurbaşkanlığı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir' diye.İmamoğlu ne yapacak?Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki en kritik soruyu Ekrem İmamoğlu’nun tavrı oluşturuyor. İmamoğlu, 23 Haziran’da İstanbul seçimlerini ikinci kez kazandığı andan itibaren kendini doğal cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Kılıçdaroğlu’nun bütün hamlelerinin temelinde ise İmamoğlu’nu aday yapmama yatıyor.CHP Genel Başkanlığı stratejisiKılıçdaroğlu’nun tavrı karşısında İmamoğlu’nun da yeni bir stratejiye yöneldiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önünün kesilmek istendiğini gören İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanlığı’na yöneldiği ifade ediliyor.İmamoğlu, 'Beni cumhurbaşkanı adayı yapmazsanız CHP Genel Başkanlığı’na oynarım' diye güç gösterisi mi yapıyor? Yoksa cumhurbaşkanı adayı yapılmayacağını gördü, birinci adım olarak CHP Genel Başkanlığı’nı ele geçirip, bir sonraki seçime mi hazırlanıyor? Bu soruya bu aşamada net bir yanıt vermek mümkün değil. Ama ben İmamoğlu’nun birinci önceliğinin cumhurbaşkanı adaylığı olduğunu düşünüyorum. CHP Genel Başkanlığı’nı hem koz olarak kullanabilir, hem de cumhurbaşkanı adaylığı öncesinde ele geçirilmesi gereken kale olarak görebilir.73 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında 51 yaşındaki İmamoğlu’nun gençliği bir avantaj. Yani önce CHP genel başkanı, bir sonraki seçimde ise cumhurbaşkanı adayı olmayı bekleyebilir.Bir sorun varEkrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkanların en önemli kozlarından biri şu: 'Cumhurbaşkanı adayı olursa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa etmesi gerekir. Bu da İstanbul Belediyesi’nin AK Parti’nin eline geçmesi demektir' diyorlar.Aynı tez CHP Genel Başkan adaylığı konusunda karşısına çıkıyor. 'Belediyeyi AK Parti’ye teslim edip Ankara’ya gelme' diyorlar.Akşener faktörüCumhurbaşkanı adaylığı konusunda henüz yolun başındayız. Bu iş CHP’nin Parti Meclisi seçimine benzemez. Eğer ittifak seçecekse Meral Akşener ne düşünüyor diye soran var mı? Bence altın hisse hâlâ Akşener’in elinde. Akşener istediğini aday gösteremezse dahi istemediği birisinin aday olmasına engel olur. Abdullah Gül’de olduğu gibi."

https://tr.sputniknews.com/20210825/selvi-imamoglu-istanbul-dukaligi-ile-kurtlerle-alevilerle-ve-abd-ile-ittifaklar-kuruyor-1048313703.html

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ekrem imamoğlu