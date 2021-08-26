https://tr.sputniknews.com/20210826/sosyal-medya-fenomenlerine-izinsiz-cekilis-sorusturmasi-1048357517.html

Sosyal medya fenomenlerine 'izinsiz çekiliş' soruşturması

Sosyal medya fenomenlerine 'izinsiz çekiliş' soruşturması

Sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarda, Milli Piyango İdaresinden izin almadan çekiliş düzenledikleri belirlenen 16 kişi hakkında soruşturma açıldı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T14:36+0300

2021-08-26T14:36+0300

2021-08-26T14:36+0300

türkiye

sosyal medya

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

izinsiz

soruşturma

çekiliş

enes batur

milli piyango idaresi

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un da aralarında bulunduğu 16 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yayınlarda izinsiz çekiliş düzenledikleri belirlendi.Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Milli Piyango İdaresi'nden izin alınmadan yapılan bu çekilişler üzerine sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine şahıslar ifadelerinin alınması için emniyete çağrıldı.Soruşturma kapsamında 6 kişinin ifadesinin alındığı, diğerlerinin ise bugün ve yarın emniyete giderek ifadelerini verecekleri öğrenildi.

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sosyal medya, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, izinsiz, soruşturma, çekiliş, enes batur, milli piyango idaresi