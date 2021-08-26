https://tr.sputniknews.com/20210826/tahkim-kurulu-marcaonun-8-resmi-musabakadan-men-cezasini-onadi-1048364832.html

Tahkim Kurulu Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Marcao'nun 8 maçlık men cezasını onadı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T18:27+0300

2021-08-26T18:27+0300

2021-08-26T18:41+0300

yaşam

marcao

türkiye futbol federasyonu (tff)

tahkim kurulu

kerem aktürkoğlu

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya verilen 8 maç men cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı.PFDK, Galatasaray'ın Süper Lig'de GZT Giresunspor ile yaptığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao'nun 8 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırmıştı.Kurul ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuya 21 bin lira para cezası verme kararı almıştı.

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marcao, türkiye futbol federasyonu (tff), tahkim kurulu, kerem aktürkoğlu