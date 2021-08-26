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https://tr.sputniknews.com/20210826/tahkim-kurulu-marcaonun-8-resmi-musabakadan-men-cezasini-onadi-1048364832.html
Tahkim Kurulu Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı
Tahkim Kurulu Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Marcao'nun 8 maçlık men cezasını onadı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T18:27+0300
2021-08-26T18:27+0300
2021-08-26T18:41+0300
yaşam
marcao
türkiye futbol federasyonu (tff)
tahkim kurulu
kerem aktürkoğlu
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya verilen 8 maç men cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı.PFDK, Galatasaray'ın Süper Lig'de GZT Giresunspor ile yaptığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao'nun 8 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırmıştı.Kurul ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuya 21 bin lira para cezası verme kararı almıştı.
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marcao, türkiye futbol federasyonu (tff), tahkim kurulu, kerem aktürkoğlu
Tahkim Kurulu Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı 18:27 26.08.2021 (güncellendi: 18:41 26.08.2021)
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Marcao'nun 8 maçlık men cezasını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaraylı futbolcu
Marcao'ya
verilen
8 maç men cezası
Tahkim Kurulu tarafından onandı.
PFDK, Galatasaray'ın Süper Lig'de GZT Giresunspor ile yaptığı maçta takım arkadaşı
Kerem Aktürkoğlu
'na şiddet uygulayan
Marcao'nun
8 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırmıştı.
Kurul ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuya
21 bin lira para cezası verme kararı almıştı.