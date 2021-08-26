https://tr.sputniknews.com/20210826/taksi-teklifini-reddeden-taksiciler-esnaf-odasi-baskaninin-taksisine-ceza-kesildigi-ortaya-cikti-1048363529.html

Taksi teklifini reddeden Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nın taksisine, ceza kesildiği ortaya çıktı

Taksi teklifini reddeden Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nın taksisine, ceza kesildiği ortaya çıktı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul Havalimanı’nda çalışan 400 aracın ruhsatlarının doğru cihazı kullanmadıkları için... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T17:21+0300

2021-08-26T17:21+0300

2021-08-26T17:37+0300

türkiye

istanbul taksiciler esnaf odası

taksi

başkan

eyüp aksu

orhan demir

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki taksi sayısının ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yeni taksi projesini ve bu kapsamda plakaları, belediyeye ait olacak bin yeni taksiyi, bugün 8. kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine taşıdı.Yapısı 19 Şubat 2020’deki yönetmelikle değiştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantısında, İBB’nin ‘taksi taşımacılığının düzenlenmesine yönelik bin adet yeni taksi’ teklifi ele alındı.Burada konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, trafik sorunu devam ettiği sürece sorunun çözülmeyeceğini belirtti. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde taksiye ulaşmanın zorlaştığını ifade eden Aksu, "Trafik sorunu çözülmeden 10 bin yeni taksi plakası da çıkarılsa sorun çözülmeyecek" dedi.Demir: İstanbul’a kaliteli, kontrol edilebilir bir taksi sistemi getirmek istiyoruzİBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İstanbul’a kaliteli, kontrol edilebilir bir taksi sistemi getirmek istediklerini belirterek, kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti. Demir, şu ifadeleri kullandı:‘İTaksi, İBB Meclisi’nden onay bekliyor’İstanbul’da taksilerin yüzde 85’inde İBB’nin ücretsiz olarak kurduğu İTaksi aplikasyonunun bulunduğunu, bu nedenle taksilerin teknoloji sorunun da olmadığını vurgulayan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü;'400 aracın ruhsatları, doğru cihazı kullanmadıkları için geçici olarak askıya alındı'İBB’nin yetkisi dahilinde denetim çalışmalarını da sürdürdüğünü aktaran Demir, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul Havalimanı’nda çalışan 400 aracın ruhsatlarının doğru cihazı kullanmadıkları için geçici olarak askıya aldıklarını hatırlattı. Aynı mesafelere farklı ücretler alındığına dair gelen şikayetler üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın denetimler yaptığını ve cezalar kestiğini ifade eden Demir, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya hitaben, “Bunun içinde sizin taksiniz de var” dedi.Utku Cihan: Şoför sayısı 250 bin, verilen eğitim 3 binİBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da belediyenin bin taksiyi elinde bulundurmasının sistemi daha iyi yönetmesini sağlayacağını ve plaka rantı oluşmasının önüne geçeğini belirterek, İBB’nin geçmişte verdiği eğitimler hakkında ise şu ifadeleri kullandı:Eren Sönmez: Taksileri düzenleme yetkisi kanunen İBB’deİBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez ise Büyükşehir Belediye Kanunun 7. maddesi doğrultusunda taksiler dahil tüm toplu taşıma araçlarında düzenleme yapma yetkisine sahip olduklarını, ancak UKOME’nin yönetmelikle değişen yapısı nedeniyle bunu uygulayamadıklarını söyledi. Yönetmeliği mahkemeye taşıdıklarını hatırlatan Sönmez, “Kanun açıkken, İBB’nin taksiler konusunda düzenleme yetkisinin olup olmadığını tartışmak uygun değildir” dedi.Yapılan değerlendirmelerin ardından İBB’nin ‘taksi taşımacılığının düzenlenmesine yönelik bin adet yeni taksi’ teklifi, 16’ya 11 oy oranıyla ve oy çokluğuyla 8. kez reddedildi.Oylamanın ardından söz alan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, taksi hizmeti konusundaki sıkıntı ve şikayetleri dikkate alarak; yeni taksi sistemini savunmaktan vazgeçmeyeceklerini, İstanbul için büyük ihtiyaç konuyu UKOME’nin gündemine getirmeye, talep ve şikayetlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.

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istanbul taksiciler esnaf odası, taksi, başkan, eyüp aksu, orhan demir