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https://tr.sputniknews.com/20210826/taksi-teklifini-reddeden-taksiciler-esnaf-odasi-baskaninin-taksisine-ceza-kesildigi-ortaya-cikti-1048363529.html
Taksi teklifini reddeden Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nın taksisine, ceza kesildiği ortaya çıktı
Taksi teklifini reddeden Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nın taksisine, ceza kesildiği ortaya çıktı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul Havalimanı’nda çalışan 400 aracın ruhsatlarının doğru cihazı kullanmadıkları için... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T17:21+0300
2021-08-26T17:37+0300
türkiye
istanbul taksiciler esnaf odası
taksi
başkan
eyüp aksu
orhan demir
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki taksi sayısının ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yeni taksi projesini ve bu kapsamda plakaları, belediyeye ait olacak bin yeni taksiyi, bugün 8. kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine taşıdı.Yapısı 19 Şubat 2020’deki yönetmelikle değiştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantısında, İBB’nin ‘taksi taşımacılığının düzenlenmesine yönelik bin adet yeni taksi’ teklifi ele alındı.Burada konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, trafik sorunu devam ettiği sürece sorunun çözülmeyeceğini belirtti. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde taksiye ulaşmanın zorlaştığını ifade eden Aksu, "Trafik sorunu çözülmeden 10 bin yeni taksi plakası da çıkarılsa sorun çözülmeyecek" dedi.Demir: İstanbul’a kaliteli, kontrol edilebilir bir taksi sistemi getirmek istiyoruzİBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İstanbul’a kaliteli, kontrol edilebilir bir taksi sistemi getirmek istediklerini belirterek, kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti. Demir, şu ifadeleri kullandı:‘İTaksi, İBB Meclisi’nden onay bekliyor’İstanbul’da taksilerin yüzde 85’inde İBB’nin ücretsiz olarak kurduğu İTaksi aplikasyonunun bulunduğunu, bu nedenle taksilerin teknoloji sorunun da olmadığını vurgulayan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü;'400 aracın ruhsatları, doğru cihazı kullanmadıkları için geçici olarak askıya alındı'İBB’nin yetkisi dahilinde denetim çalışmalarını da sürdürdüğünü aktaran Demir, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul Havalimanı’nda çalışan 400 aracın ruhsatlarının doğru cihazı kullanmadıkları için geçici olarak askıya aldıklarını hatırlattı. Aynı mesafelere farklı ücretler alındığına dair gelen şikayetler üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın denetimler yaptığını ve cezalar kestiğini ifade eden Demir, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya hitaben, “Bunun içinde sizin taksiniz de var” dedi.Utku Cihan: Şoför sayısı 250 bin, verilen eğitim 3 binİBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da belediyenin bin taksiyi elinde bulundurmasının sistemi daha iyi yönetmesini sağlayacağını ve plaka rantı oluşmasının önüne geçeğini belirterek, İBB’nin geçmişte verdiği eğitimler hakkında ise şu ifadeleri kullandı:Eren Sönmez: Taksileri düzenleme yetkisi kanunen İBB’deİBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez ise Büyükşehir Belediye Kanunun 7. maddesi doğrultusunda taksiler dahil tüm toplu taşıma araçlarında düzenleme yapma yetkisine sahip olduklarını, ancak UKOME’nin yönetmelikle değişen yapısı nedeniyle bunu uygulayamadıklarını söyledi. Yönetmeliği mahkemeye taşıdıklarını hatırlatan Sönmez, “Kanun açıkken, İBB’nin taksiler konusunda düzenleme yetkisinin olup olmadığını tartışmak uygun değildir” dedi.Yapılan değerlendirmelerin ardından İBB’nin ‘taksi taşımacılığının düzenlenmesine yönelik bin adet yeni taksi’ teklifi, 16’ya 11 oy oranıyla ve oy çokluğuyla 8. kez reddedildi.Oylamanın ardından söz alan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, taksi hizmeti konusundaki sıkıntı ve şikayetleri dikkate alarak; yeni taksi sistemini savunmaktan vazgeçmeyeceklerini, İstanbul için büyük ihtiyaç konuyu UKOME’nin gündemine getirmeye, talep ve şikayetlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.
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istanbul taksiciler esnaf odası, taksi, başkan, eyüp aksu, orhan demir

Taksi teklifini reddeden Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nın taksisine, ceza kesildiği ortaya çıktı

17:21 26.08.2021 (güncellendi: 17:37 26.08.2021)
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul Havalimanı’nda çalışan 400 aracın ruhsatlarının doğru cihazı kullanmadıkları için geçici olarak askıya alındığını belirterek, bunların içinde İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun takisinin da olduğunu söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki taksi sayısının ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yeni taksi projesini ve bu kapsamda plakaları, belediyeye ait olacak bin yeni taksiyi, bugün 8. kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine taşıdı.
Yapısı 19 Şubat 2020’deki yönetmelikle değiştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantısında, İBB’nin ‘taksi taşımacılığının düzenlenmesine yönelik bin adet yeni taksi’ teklifi ele alındı.
Burada konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, trafik sorunu devam ettiği sürece sorunun çözülmeyeceğini belirtti. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde taksiye ulaşmanın zorlaştığını ifade eden Aksu, "Trafik sorunu çözülmeden 10 bin yeni taksi plakası da çıkarılsa sorun çözülmeyecek" dedi.

Demir: İstanbul’a kaliteli, kontrol edilebilir bir taksi sistemi getirmek istiyoruz

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İstanbul’a kaliteli, kontrol edilebilir bir taksi sistemi getirmek istediklerini belirterek, kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti. Demir, şu ifadeleri kullandı:
“Bu masada İstanbul’daki taksilerin kalitesinden memnun olan var mı? Yeni taksilerden çıkarınız mı var dediniz. İstanbul halkına en kaliteli hizmeti vermek bizim en büyük çıkarımız. İstanbul’a kaliteli, kontrol edilebilir bir taksi sistemi getirmek istiyoruz. Bunun yolu da kurumsallaşmaktan geçiyor. Dünyadaki iyi örneklerde olduğu gibi bireysel işletmecilerin olduğu ülkelerde kurumsallaşma olunca taksi hizmeti düzeliyor.”

‘İTaksi, İBB Meclisi’nden onay bekliyor’

İstanbul’da taksilerin yüzde 85’inde İBB’nin ücretsiz olarak kurduğu İTaksi aplikasyonunun bulunduğunu, bu nedenle taksilerin teknoloji sorunun da olmadığını vurgulayan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü;
“İTaksi aplikasyonu tüm taksilerde zorunlu olarak bulunacak. Bu yöntemin İstanbul’daki taksilerin kalitesini yükseltecek. Aplikasyonun tarifelerini belirlemek için Şubat 2021’de İBB Meclisi’ne sunduk, ancak çoğunluk oyuyla reddedildi. Konuyu İBB Meclisi’ne tekrar sunduk. Rapor İBB Meclisi komisyonlarında 6 aydır bekletiliyor. Onay alındığında İTaksi uygulaması; taksilerin kullandığı diğer aplikasyonların üzerinde güzergah ve ücret gibi verileri kontrol eden bir denetim mekanizması haline gelecek. Ama maalesef buna izin verilmiyor.”

'400 aracın ruhsatları, doğru cihazı kullanmadıkları için geçici olarak askıya alındı'

İBB’nin yetkisi dahilinde denetim çalışmalarını da sürdürdüğünü aktaran Demir, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul Havalimanı’nda çalışan 400 aracın ruhsatlarının doğru cihazı kullanmadıkları için geçici olarak askıya aldıklarını hatırlattı. Aynı mesafelere farklı ücretler alındığına dair gelen şikayetler üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın denetimler yaptığını ve cezalar kestiğini ifade eden Demir, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya hitaben, “Bunun içinde sizin taksiniz de var” dedi.

Utku Cihan: Şoför sayısı 250 bin, verilen eğitim 3 bin

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da belediyenin bin taksiyi elinde bulundurmasının sistemi daha iyi yönetmesini sağlayacağını ve plaka rantı oluşmasının önüne geçeğini belirterek, İBB’nin geçmişte verdiği eğitimler hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da tüm toplu ulaşım sürücülerinin sayısı 250 bin. 2018, 2019 yıllarında verilen toplam eğitimlerin ise sadece 3 bin. Sunun da sadece 1.700 tanesi taksi şoförü. Eğitim meselesi bu kadar netken, eğitim verin sorunlar biter demek çok doğru değil.”

Eren Sönmez: Taksileri düzenleme yetkisi kanunen İBB’de

İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez ise Büyükşehir Belediye Kanunun 7. maddesi doğrultusunda taksiler dahil tüm toplu taşıma araçlarında düzenleme yapma yetkisine sahip olduklarını, ancak UKOME’nin yönetmelikle değişen yapısı nedeniyle bunu uygulayamadıklarını söyledi. Yönetmeliği mahkemeye taşıdıklarını hatırlatan Sönmez, “Kanun açıkken, İBB’nin taksiler konusunda düzenleme yetkisinin olup olmadığını tartışmak uygun değildir” dedi.
Yapılan değerlendirmelerin ardından İBB’nin ‘taksi taşımacılığının düzenlenmesine yönelik bin adet yeni taksi’ teklifi, 16’ya 11 oy oranıyla ve oy çokluğuyla 8. kez reddedildi.
Oylamanın ardından söz alan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, taksi hizmeti konusundaki sıkıntı ve şikayetleri dikkate alarak; yeni taksi sistemini savunmaktan vazgeçmeyeceklerini, İstanbul için büyük ihtiyaç konuyu UKOME’nin gündemine getirmeye, talep ve şikayetlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.
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